Mitten im Umzugsstress: Lina Baumann bangt um Hund Sunny

Eigentlich steht bei Lina Baumann, bekannt als Linuschka, gerade alles im Zeichen des Neuanfangs – doch mitten in den Umzugsvorbereitungen macht ihr eine besorgniserregende Situation einen Strich durch die Rechnung. Ihr Hund Sunny kämpft mit gesundheitlichen Problemen und musste in die Tierklinik gebracht werden. Auf Instagram teilte die Influencerin die aufreibende Lage mit ihren Followern und berichtete von einem langen, kräftezehrenden Tag an der Seite ihres kranken Vierbeiners.

In ihrer Story beschrieb Lina, wie belastend der Klinikbesuch für sie war: "Heute ist nicht so ein schöner Tag. Sunny und ich sind in der Tierklinik." Zwischen Kistenpacken und Klinikaufenthalt blieb ihr kaum Zeit zum Durchatmen. "Zwischen Umzug und Tierklinik – perfektes Timing, oder? Bin heute acht Stunden lang in der Klinik gewesen", schrieb sie weiter. Sunny habe die Nacht gar nicht gut überstanden und Infusionen erhalten. "Ich hoffe so sehr, dass die jetzt anschlagen", so die Influencerin. Trotz allem zeigte sie sich kämpferisch: "Wir schaffen alles zusammen."

Schon seit einiger Zeit befindet sich Lina in einer Phase großer Veränderungen. Nachdem sie sich von Ryan Wöhrl getrennt hatte, sprach sie auf Instagram von einem ganz eigenen Zuhause im Grünen, das für sie einen Neuanfang bedeuten sollte. Nun begleitet Sunny sie auch durch diesen neuen Lebensabschnitt und spielt in Linas Alltag eine wichtige Rolle. Die Contentcreatorin nimmt ihre Fans immer wieder mit in ihren Haustier-Alltag und zeigt in ihren Stories, wie eng die Bindung zu der Hündin ist. Umso wichtiger ist es Lina offenbar, in der aktuellen Situation an Sunnys Seite zu bleiben und ihren Fans transparent zu zeigen, wie sie diesen emotionalen Ausnahmezustand erlebt.

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Instagram / linuschka Lina Baumann, "Linuschka", mit ihrem Hund Sonny

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Instagram / linuschka Lina Baumann, Influencerin

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Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin