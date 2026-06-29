Stichelei: Ist zwischen Ryan Wöhrl & Lina doch kein Frieden?

Eigentlich hatte es so ausgesehen, als hätten Ryan Wöhrl und Lina Baumann ihren Konflikt beigelegt. Nach einer Trennung mit Fremdgehvorwürfen und einem öffentlichen Rosenkrieg im Netz schien zuletzt Frieden eingekehrt zu sein. Nun aber sorgt ein Kommentar der Social-Media-Creatorin unter einem Instagram-Post für Aufsehen: Lina erlaubt sich dort einen spitzen Seitenhieb gegen ihren Ex – und die Reaktionen der Community lassen aufhorchen.

Unter einem Beitrag von Lina kommentierte ein Follower zunächst mitfühlend: "Sie ist so eine Süße, verstehe nicht, wie man ihr fremdgehen kann, ich hoffe, du heilst schnell." Ein anderer Nutzer antwortete darauf mit der Behauptung, Ryan treffe sich inzwischen mit einer Person namens Bimmerblondiee. Lina ließ diese Aussage nicht unkommentiert und schrieb: "Mit wem hat der nichts?" – versehen mit einem lachenden Emoji. Noch dazu fällt auf: Ryan ist Lina auf Instagram inzwischen entfolgt, was ebenfalls für Gesprächsstoff sorgt.

Es ist deshalb bemerkenswert, weil Ryan sich erst vor Kurzem in seiner Instagram-Story dazu geäußert hatte, er würde Linas Neuanfang dort gerne mitverfolgen. Außerdem hatte er betont, dass die beiden mehrmals miteinander telefoniert und viele offene Punkte geklärt hätten. "Zwischen uns ist wieder alles in Ordnung", erklärte er damals. Ob von diesem Frieden nun noch viel übrig ist, stellen der Kommentar und das Entfolgen zumindest infrage.

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

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Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Realitystar