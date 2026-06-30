"Hetzt weiter": Ryan Wöhrl kritisiert Ex Linas Verhalten

Nach ihrer überraschenden Trennung herrscht zwischen Ryan Wöhrl und Lina Baumann offenbar alles andere als Frieden. Der Realitystar hat sich in seiner Instagram-Story zu Wort gemeldet und seiner Ex-Freundin öffentlich vorgeworfen, Gerüchte über ihn anzuheizen. Auslöser war ein Screenshot, den Ryan in seiner Story einblendete: Ein User warf ihm darin Fremdgehen vor, ein vermeintlicher Fake-Account behauptete, er habe inzwischen etwas mit einer anderen Frau. Darauf reagierte Lina mit einem spitzen Kommentar: "Mit wem hat der nichts?"

Genau dieser Kommentar brachte Ryan dazu, sich öffentlich zu äußern. "Ihre ganzen treuen Follower schreiben ihr [Lina] so supertolle Nachrichten, helfen ihr bei der Auswahl ihrer Couch und so weiter. Darauf wird aber gar nicht reagiert, sondern es wird auf einen Fake-Account reagiert, der irgendwelche Behauptungen aufstellt", ärgert er sich in seiner Story. Die Behauptung, er habe etwas mit einer anderen Frau, stimme schlicht nicht. Besonders irritiert zeigte er sich davon, dass Lina sich eigentlich mehrfach bei ihm dafür entschuldigt habe, den Streit so öffentlich gemacht zu haben – und nun trotzdem weitermache. "Dann macht sie aber so was. Tritt weiter nach", so Ryan. Der Tierliebhaber meint, Lina "hetze" gegen ihn. Er betonte außerdem, dass er sich sonst lieber zurückhalte, sich jetzt aber auch mal wehren wolle: "Weil sonst ist es irgendwie unfair."

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Lina mit einer Neuerung im Netz. Sie ließ sich das Liebestattoo für Ryan weglasern. Den Termin hielt sie in einer Story fest und kommentierte trocken: "Man lernt aus diesem Fehler – nie wieder Tattoos." Damit setzte Lina ein sichtbares Zeichen nach der Trennung, die die beiden Anfang Juni 2026 nach über zwei Jahren Beziehung bekannt gegeben hatten. Danach war auf Social Media ein echter Rosenkrieg losgebrochen, inklusive Fremdgehvorwürfen und schweren gegenseitigen Anschuldigungen. Zuletzt hieß es zwar, die beiden hätten sich ausgesprochen. Doch nach Ryans jüngstem Frust wirkte dieser Frieden plötzlich wieder ziemlich wackelig.

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Realitystar

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Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin

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