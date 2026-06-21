Kein Comeback? Ryan Wöhrl und Lina haben sich ausgesprochen

Nach einer turbulenten Trennung mit Fremdgehvorwürfen und gegenseitigen Anschuldigungen haben Ryan Wöhrl und Lina Baumann offenbar wieder zueinandergefunden – zumindest auf freundschaftlicher Ebene. Der Realitystar meldete sich jetzt in seiner Instagram-Story zu Wort und erklärte, dass er und seine Ex-Freundin in den vergangenen Tagen mehrmals miteinander telefoniert hätten. Dabei seien viele offene Punkte geklärt worden: "Lina und ich haben in den letzten Tagen mehrmals telefoniert und uns endlich ausgesprochen. Wir konnten viele Dinge klären und zwischen uns ist wieder alles in Ordnung. Jetzt können wir beide nach vorne schauen und unseren Blick auf die Zukunft richten. Das war für mich persönlich sehr wichtig", so Ryan.

Dass er Lina auf Instagram wieder folgt und sogar eines ihrer Videos geliket hat, war zuvor in der Community auf Kritik gestoßen. Dazu äußerte er sich ebenfalls: "Ich folge Lina wieder auf Instagram, weil ich ihren Neuanfang gerne mitverfolgen möchte. Ich wünsche ihr von Herzen nur das Beste und freue mich, wenn sie ihren Weg erfolgreich geht. Mehr steckt nicht dahinter." Für Ryan bedeutet die Aussprache mit Lina gleichzeitig auch den Start eines neuen Kapitels im eigenen Leben. Er ist vor Kurzem umgezogen und wohnt nun zum ersten Mal in seinem Leben allein – eine Umstellung, auf die er sich nach eigener Aussage aber auch freut.

Vor zwei Wochen hatte Lina in einer Instagram-Story schon deutlich gemacht, dass sie mit dem ganzen Trennungsdrama abschließen will. "Ich habe meinen Frieden damit gefunden. Ich hoffe, Ryan auch. Wir beide können jetzt einen Neuanfang beginnen, der vermutlich ohnehin schon schwer genug wird", schrieb sie damals. Gleichzeitig räumte sie ein, dass sie die Trennung zu schnell und zu emotional öffentlich gemacht habe. Ryan habe dadurch nicht wirklich die Chance bekommen, Dinge erst mal mit ihr zu klären. Auch bei den Fremdgehgerüchten schlug Lina damals ungewohnt versöhnliche Töne an. "Was genau passiert ist, spielt für mich mittlerweile keine Rolle mehr. Aber ich glaube ihm", erklärte sie.

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, September 2025

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, September 2025