Lina Baumann verrät: Hat Ryan sie in ihren Augen betrogen?

Nach der überraschenden Trennung von Ryan Wöhrl und Lina Baumann sorgten kurze Zeit später Videos im Netz für neue Diskussionen. Diese zeigten den Realitystar mit einer anderen Frau am Strand – die beiden wirkten vertraut und ausgelassen. Während Ryan betonte, dass zwischen ihm und der Unbekannten nichts passiert sei, wollte eine Followerin in einer Instagram-Fragerunde nun genau wissen, ob das für Lina trotzdem einem Betrug gleichkommt. "Ich habe euch schon vor einer Woche in meiner Story gesagt, dass ich ihm glaube, dass nicht mehr passiert ist als das, was wir gesehen haben", erklärt sie und fügt hinzu: "Und auch wenn da nichts anderes gelaufen sein soll, war das, was ich gesehen habe, für mich der schlimmste Vertrauensbruch in unserer Beziehung, den er hätte machen können."

Für die Influencerin gebe es keinen Freifahrtschein für ein solches Verhalten, solange man noch in einer Beziehung sei und nicht vorher den Mut aufbringe, einen Schlussstrich zu ziehen. "Jeder Mensch hat andere Grenzen. Für manche mag das anders sein. Für mich persönlich reicht das, was ich gesehen habe, aus, um zu wissen, dass ich eine Beziehung mit dieser Person niemals weiterführen könnte", stellt sie klar. Ihr Vertrauen in Ryan sei von 100 auf 0 gefallen – und damit auch jede Hoffnung auf ein Liebes-Comeback. "Deshalb wird es aus meiner Sicht auch niemals ein Comeback geben, weil das auch viele gefragt hatten. Respekt dem Partner gegenüber ist das Wichtigste, und so etwas hat niemand verdient", schließt Lina ab.

Trotz der klaren Worte haben sich die ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer inzwischen zumindest auf freundschaftlicher Ebene angenähert. Vor drei Tagen meldete sich Ryan in seiner Instagram-Story und erklärte, dass er und Lina zuletzt wieder Kontakt hatten. "Lina und ich haben in den letzten Tagen mehrmals telefoniert und uns endlich ausgesprochen. Wir konnten viele Dinge klären und zwischen uns ist wieder alles in Ordnung. Jetzt können wir beide nach vorne schauen und unseren Blick auf die Zukunft richten. Das war für mich persönlich sehr wichtig", erklärte er. Auch dass er Lina wieder folgte und eines ihrer Videos likte, sorgte in der Community für Spekulationen. Ryan stellte jedoch klar: "Ich folge Lina wieder auf Instagram, weil ich ihren Neuanfang gerne mitverfolgen möchte."

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

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Instagram / linuschka Lina Baumann, Influencerin

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Realitystar