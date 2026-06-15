Ryan-Trennung: Lina Baumann hat "eigenes Zuhause" gefunden

Nach ihrer Trennung von Ryan Wöhrl hat Social-Media-Star Lina Baumann, bekannt unter dem Namen Linuschka, jetzt freudige Neuigkeiten mit ihren Followern geteilt: Sie hat ein neues Zuhause gefunden. Mit einem Instagram-Video kündigt sie einen aufregenden Neustart an und gibt dabei einen ersten Einblick in das, was die nächsten Wochen für sie bereithalten. "Manchmal kommen die schönsten Veränderungen schneller als gedacht. Ich habe mein neues, eigenes Zuhause im Grünen gefunden", freut sich die Influencerin.

In ihrem Post stimmt Lina ihre Community auch schon auf das bevorstehende Umzugschaos ein. "Ich hoffe, ihr freut euch mit mir auf die nächsten Wochen voller Umzugschaos, Entscheidungen und ganz viel Vorfreude … Von Küche aussuchen bis zum Dekorieren und Planen", richtet sie sich an ihre Fans. Das neue Heim bezeichnet sie dabei als ihr "erstes richtig eigenes Projekt" – und betont, wie viel ihr das gerade bedeutet: "Gerade in meiner aktuell nicht so einfachen Zeit ist das die perfekte Ablenkung und gleichzeitig der hoffentlich schönste Start in einen neuen Lebensabschnitt." Weitere Details zu der neuen Wohnung behält sie vorerst noch für sich.

Linas Leben ist derzeit ohnehin im Umbruch. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Ryan war die Influencerin bereits von Bayern in die Region rund um Koblenz in Rheinland-Pfalz gezogen. Im Zuge des Neuanfangs hatte sie außerdem eine neue Personal Assistant gesucht, da sie ihre bisherige Assistentin durch den Umzug zurücklassen musste. 2025 meisterte das Paar noch die RTL-Show Das Sommerhaus der Stars und trotzte somit rund ein Jahr dem berüchtigten Sommerhausfluch.

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Instagram / linuschka Lina Baumann, Influencerin

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Instagram / linuschka Realitystars Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Dezember 2025

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RTL Ryan Wöhrl, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2025

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