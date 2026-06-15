Trennung und Umzug: Lina Baumann sucht Personal Assistant

Nach der Trennung von Ryan Wöhrl macht Social-Media-Star Lina Baumann, besser bekannt als Linuschka, nun nächste Schritte und meldet sich mit einer ungewöhnlichen Jobanzeige bei ihren Followern. In ihrer Instagram-Story sucht sie eine neue Personal Assistant – und zwar in der Nähe von Koblenz in Rheinland-Pfalz. Der Grund für die neue Stelle: Die Influencerin ist von Bayern nach Rheinland-Pfalz gezogen und muss deshalb ihre bisherige Assistenz zurücklassen.

In ihrer Story macht Lina deutlich, wie wichtig ihr die Besetzung der Stelle ist. "Meine PA ist mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir geworden, deswegen ist es super wichtig für mich, dass alles perfekt passt", meint sie dort. Die Chemie mit der neuen Person müsse also unbedingt stimmen. Außerdem erklärt sie: "Bevor mein Leben hier irgendwann normal weitergeht, brauche ich jemanden, der mich weiterhin unterstützt."

Der Neustart fällt in eine Phase, in der Lina ohnehin viele Veränderungen verarbeitet. Die Trennung von Ryan liegt noch nicht lange zurück. Rund um das Beziehungsende hatten gegenseitige Vorwürfe und Fremdgehgerüchte für Aufregung in der Community gesorgt. Inzwischen hat die Influencerin nach eigenen Angaben jedoch ihren Frieden damit gefunden und blickt ab jetzt nach vorn – der Umzug und die Suche nach einer neuen Assistenz scheinen Teil dieses Neuanfangs zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025