So veränderte seine große Liebe Tanja Deniz Undavs Leben

Deniz Undav erlebt derzeit sportlich wie privat goldene Zeiten – und an seiner Seite ist immer seine große Liebe Tanja Undav. Nach seinem furiosen Auftritt bei der Weltmeisterschaft, als er im zweiten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste erneut glänzte und sich zur großen Hoffnung der DFB-Elf aufschwang, rückte auch sein privates Glück in den Fokus. Bei der Presserunde nach dem Schlusspfiff hielt der Stürmer des VfB Stuttgart stolz die Trophäe für den Man of the Match in die Kamera und erklärte, wohin sie gehen werde: "Die geht zur Frau", stellte der 29-Jährige klar. Für Tanja ist die Auszeichnung damit nicht nur ein Pokal, sondern ein ganz persönliches Liebesandenken an einen der wichtigsten Auftritte ihres Mannes bei dieser WM, wie t-online berichtet.

Wie sehr Tanja das Leben des Nationalspielers geprägt hat, machte Deniz schon 2021 in einem Gespräch mit der Kreiszeitung deutlich. Damals spielte er in Belgien bei Union Saint-Gilloise und tat sich zunächst schwer mit der neuen Umgebung. Er erzählte offen, dass die Anfangszeit ohne seine Partnerin an seiner Seite schwierig gewesen sei. Erst als Tanja zu ihm zog, änderte sich alles: "Als meine Frau zu mir gezogen ist, lief es Schritt für Schritt besser. Vom Schlechte-Laune-Deniz zum Immer-Strahlen-Deniz", erklärte er. Diese Verwandlung beschrieb der Angreifer als entscheidenden Moment, um sein volles Potenzial auszuschöpfen – auf und neben dem Platz. Später setzte er seiner Liebe kleine Zeichen auf dem Rasen: Nach Toren formte er mit den Händen ein "T" in die Luft, um ihr zu gratulieren, etwa zu ihrem Geburtstag oder zu ihrem Jahrestag.

Das Paar heiratete im November 2021 in Achim bei Bremen, wo Deniz aufgewachsen ist. Ihre gemeinsame Tochter erblickte im August 2024 das Licht der Welt. Öffentliche Auftritte sind für die beiden eher selten, ihre Privatsphäre hüten sie bewusst. So zeigen sie ihre Tochter auf Social-Media-Fotos nur von hinten und behalten auch ihren Namen für sich. Neben Tanja sind es auch seine Geschwister, die Deniz’ Rückhalt bilden. Sein Bruder Rocat sagte gegenüber ZDFheute über ihn: "Er ist gleich geblieben: immer einen Witz auf Lager, immer locker, immer die Wahrheit gesagt." Und seine Schwester Nalin ist überzeugt, dass Deniz mit seiner Geschichte auch die Familie inspiriert: "So motiviert er uns Geschwister, unsere Ziele zu erreichen."

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Getty Images DFB-Star Deniz Undav mit seiner Frau Tanja

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Getty Images Deniz Undav, DFB-Star

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Getty Images Deniz Undav, Fußballer