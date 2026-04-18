Selten: Julian Nagelsmann gewährt Einblicke in seine Ehe

In der MagentaTV-Talk-Reihe "Bestbesetzung" hat Julian Nagelsmann (38) jetzt mit Moderator Johannes B. Kerner (61) über seine Ehe mit der Sportexpertin Lena Wurzenberger gesprochen. Der Bundestrainer gewährte dabei ungewohnt tiefe Einblicke in sein Privatleben und verriet, welche Rolle seine Frau in seinem Leben als Nationaltrainer spielt. Dabei wurde deutlich: Lena steht nicht nur hinter ihm, sie scheut sich auch nicht, klare Worte zu finden, wenn etwas nicht gut läuft.

Ein konkretes Beispiel dafür lieferte Julian im Gespräch selbst: Beim Testspiel Deutschlands gegen Ghana hatte er Stürmer Deniz Undav zunächst nicht in der Startelf aufgestellt. Der Stuttgarter wurde eingewechselt und erzielte schließlich den Treffer zum 2:1-Sieg. Trotzdem mäkelte Julian öffentlich an der Leistung des Angreifers herum – und hat das mittlerweile bereut. In der Sendung verriet er, dass er Undav anrufen wolle, um sich zu entschuldigen. Dass er diesen Schritt nun tatsächlich geht, hat wohl auch mit Lena zu tun. "Ich habe ihr gesagt, ich werde ihn anrufen, und dann hat sie gesagt: Ja, das rate ich dir auch", erzählte er bei Kerner. Lena sei "ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendwas nicht gut war", so Julian.

Dabei war das nicht immer so. Wie der Bundestrainer bereits 2024 im Gespräch mit dem Stern verraten hatte, herrschte zu Hause anfangs bewusstes Fußball-Redeverbot. Heute sei das anders – Lena verfolgt die Spiele begeistert und sitzt regelmäßig im Stadion, häufig in Begleitung von Julians Mutter Burgi Nagelsmann. "Mir tut das Interesse meiner Lebensgefährtin an meinem Job gut", erklärte er damals. Diese "Liebe zu spüren" sei "ein ganz, ganz wichtiger Punkt", betonte er auch jetzt wieder in der Sendung. Julian und Lena sind seit 2022 ein Paar. Dem Magazin Bild zufolge sollen die beiden inzwischen auch geheiratet haben.

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kolbert-press/Ulrich Gamel/ActionPress Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im Dezember 2024

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Getty Images Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann bei der Heim-EM 2024

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Getty Images Julian Nagelsmann, Bundestrainer

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