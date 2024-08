Nationalspieler Deniz Undav ist Papa einer Tochter geworden

DFB-Kicker Deniz Undav hat wohl allen Grund zur Freude. Der Fußballer durfte seinen ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Die freudigen Nachrichten teilte sein Verein VfB Stuttgart nun in einem Beitrag auf Instagram mit der Welt: "Deniz und seine Frau Tanja sind stolze Eltern einer gesunden Tochter geworden." Dem fügt der schwäbische Bundesligaverein noch seine herzlichsten Glückwünsche hinzu: "Der VfB gratuliert ganz herzlich zur Geburt und wünscht der jungen Familie alles Gute für die Zukunft!"

An diese warmen Worte schließen sich die Fans des Kickers in der Kommentarspalte an. "Glückwunsch Familie Undav", "Glückwunsch an euch und nur das Beste für eure kleine Familie" und "Nicht nur auf dem Fußballfeld treffsicher. Glückwunsch", lauten nur einige der freudigen Fan-Kommentare unter den süßen Babynews. Ein User fasst die vergangenen Tage des Profisportlers passend mit einem: "Krasser Sommer für ihn. Alles Gute" zusammen.

Tatsächlich hielt der diesjährige Sommer nicht nur privat schöne Nachrichten für ihn bereit. Auch beruflich könnte es aktuell nicht besser für Deniz laufen. Seit rund einem Jahr spielt er bereits auf Leihbasis für den VfB Stuttgart und stand währenddessen beim englischen Verein Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Doch vor einigen Tagen ging ein großer Karrieretraum für den frischgebackenen Papa in Erfüllung: Am 9. August unterschrieb er den Vertrag des schwäbischen Fußballvereins.

Getty Images DFB-Star Deniz Undav mit seiner Frau Tanja

Getty Images Deniz Undav, DFB-Star

