Deniz Undav verteidigt 400.000-Euro-Rolls-Royce-Kauf

DFB-Star Deniz Undav (29) sorgt derzeit für Schlagzeilen, nachdem er sich einen luxuriösen Rolls-Royce-Cullinan im Wert von 400.000 Euro zugelegt hat. Der Kauf der imposanten Karosse brachte dem 29-jährigen Angreifer des VfB Stuttgart jedoch nicht nur Bewunderung, sondern auch Kritik ein. Besonders der Zeitpunkt des Erwerbs, als sein Verein sportlich in einer Schwächephase steckte, rief Unmut hervor. Seinen Kritikern begegnete Deniz jedoch mit klaren Worten: "Mir war klar, dass das irgendwann angesprochen wird. Aber dass es dann so groß wurde, konnte ich nicht verstehen. Was ich privat mache, ist doch meine Sache", betonte er in einem Kicker-Interview.

Der Rolls-Royce-Kauf war laut Deniz eine Erfüllung seines persönlichen Traums, den er sich trotz aller negativen Stimmen nicht schlechtreden lässt: "Wenn ich mir so ein Auto leisten möchte, wenn ich mir diesen Traum verwirklichen möchte, dann mache ich das", stellt der Fußballer klar. Neben seinen Ambitionen abseits des Platzes hat der Stürmer auch sportlich große Pläne. Für die kommende Saison hat er sich eine zweistellige Torausbeute vorgenommen und möchte damit nicht nur die Fans begeistern, sondern auch etwaige Kritiker besänftigen. Seine Identifikation mit dem VfB Stuttgart und dessen Anhängern stellt er dabei ebenfalls offen zur Schau: "Ich liebe es, hier zu sein und einen geilen Fußball zu spielen."

Auch privat läuft bei Deniz vieles rund. Der Fußballer ist Vater einer kleinen Tochter, was ihm neben dem Fußball sicherlich eine neue Perspektive auf das Leben gegeben hat. Zwischen sportlichem Ehrgeiz und familiärem Glück scheint Deniz seinen Fokus klar gesetzt zu haben. Mit seiner Familie und seiner Liebe zum VfB im Rücken möchte der ehrgeizige Angreifer voll durchstarten und in den kommenden Monaten sowohl auf als auch neben dem Platz für positive Schlagzeilen sorgen.

Getty Images Deniz Undav, DFB-Star

Getty Images DFB-Star Deniz Undav, Pressekonferenz im Juni 2025

Getty Images DFB-Star Deniz Undav mit seiner Frau Tanja

