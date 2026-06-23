Zeitlos: Debbie Harry (80) strahlt bei "Supergirl"-Premiere

Mit 80 Jahren hat Debbie Harry (80) bei der Premiere des Films "Supergirl" in New York City bewiesen, dass sie nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt hat. Die Blondie-Sängerin schritt selbstbewusst über den roten Teppich der Veranstaltung, die im The Plaza at 300 Ashland im New Yorker Stadtteil Brooklyn stattfand. Ihr Look: ein schwarzer Jumpsuit, darunter ein neongrünes Shirt, dazu stylische Sneakers und eine schwarze Handtasche mit farbenfrohen blauen und grünen Details. Ihre blonden Haare fielen ihr in sanften Wellen über die Schultern – ein zeitloser Auftritt, der für Aufsehen sorgte.

Ein besonderer Moment des Abends war das Wiedersehen mit ihrem Ex und Bandkollegen Chris Stein. Der Gitarrist zeigte sich ebenfalls auf dem roten Teppich, ganz in Schwarz gekleidet und mit einer Sonnenbrille. Die beiden posierten gemeinsam für Fotos und ließen sich dabei auch vor einem eigens für die Filmpremiere dekorierten Waymo-Fahrzeug ablichten, wie Daily Mail berichtet.

Debbie und Chris verbindet eine lange gemeinsame Geschichte – nicht nur musikalisch, sondern auch privat. Die beiden waren über Jahre ein Paar und gründeten gemeinsam die Band Blondie, die in den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren mit Songs wie "Heart of Glass" Weltruhm erlangte. Auch nach ihrer Trennung blieben sie eng miteinander verbunden und arbeiten bis heute gemeinsam in der Band.

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Getty Images Debbie Harry 2026

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Getty Images Debbie Harry und Chris Stein bei der Weltpremiere von Supergirl 2026

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Getty Images Debbie Harry bei der Premiere von "Supergirl" 2026