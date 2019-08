Es ist ein schockierendes Geständnis, das Debbie Harry (74) in ihrem demnächst erscheinenden Buch liefert. Dabei ist das Horrorerlebnis, das die Frontfrau der New Yorker Kultband Blondie durchmachen musste, bereits viele Jahrzehnte her – aber so grauenvoll, dass die heute 74-Jährige erst jetzt öffentlich darüber spricht. Debbie fiel nämlich einem ganz besonders schrecklichen und perfiden Verbrechen zum Opfer – und das in ihren eigenen vier Wänden.

Laut der britischen Zeitung The Sun beschreibt Debbie in ihrer Autobiografie "Face It" das wohl schrecklichste Erlebnis ihres Lebens: Sie wurde, gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Chris Stein, in ihrem Haus überfallen und gefesselt, ehe die Einbrecher sie vergewaltigten. "Er schlich herum und suchte nach irgendetwas, das etwas wert war. Er stapelte die Gitarren und Chris' Kamera und dann löste er meine Handfesseln und sagte mir, ich solle meine Hose ausziehen. Er fi**** mich. Und dann sagte er: 'Geh und wasch dich'", soll es in dem Buch unter anderem heißen.

Ein weiteres furchtbares Erlebnis ist ebenfalls im Buch zu lesen: Debbie wurde einmal fast entführt – angeblich vom Serienmörder Ted Bundy (✝42). "Ich stieg [in das Taxi] ein und die Fenster waren alle [fast] hochgekurbelt. Ich sah, dass da kein Türöffner war, keine Fensterkurbel, nichts. Der Innenraum des Autos war total ausgeräumt. Die Haare stellten sich mir am Nacken auf", schreibt sie. Glücklicherweise konnte sie schlussendlich entkommen.

Getty Images Debbie Harry in New York, Februar 2007

Getty Images Debbie Harry, Dezember 2016

Getty Images Debbie Harry beim 30-jährigen Jubiläum von "Hairspray", Juli 2019

