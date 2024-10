Blondie-Star Debbie Harry (79) strahlt im jugendlichen Look

Die amerikanische Sängerin Debbie Harry (79) feierte am Dienstagabend in New York City ihre neue Gucci-Kampagne mit einem intimen Dinner im Restaurant Manuela in Manhattan. Die Blondie-Frontfrau begeisterte dabei in einer schwarzen, durchsichtigen Bluse über einem Trägertop, kombiniert mit einer gerade geschnittenen Hose und burgunderroten Stiefeln. Begleitet wurde Debbie von der Sängerin Kelsey Lu, die in einem schicken grauen Blazer mit passendem langen Rock und schwarzen Brogues erschien. Debbie trug ihr langes blondes Haar offen und rundete ihr Outfit mit einer Gucci-Handtasche und einem glamourösen Make-up ab.

Dieser Abend in New York war ein weiteres Highlight in einem bewegten Jahr für die Sängerin. Im Frühjahr begeisterte Debbie das Publikum in Australien mit ihren Auftritten, darunter beim Musikfestival Pandemonium Rocks in Melbourne, das trotz Problemen durch Ticket-Rückerstattungen aufgrund von Änderungen im Line-up um die 6.000 Zuschauer anzog. Die Leadsängerin gab kürzlich allerdings bekannt, dass ihre wilden Tage als "Unruhestifterin" hinter ihr liegen würden. In einem Interview mit The Big Issue verriet sie, dass sie ein neues, überraschendes Hobby für sich entdeckt hat: das Stricken. "Statt wilde Nächte auf Tour zu feiern, mache ich jetzt das, was die Frauen an der Front während der Französischen Revolution taten. Ich sitze da, stricke und schaukle vor und zurück", erzählte sie schmunzelnd.

Die Sängerin, die in den 70er-Jahren für ihren rebellischen Lebensstil bekannt war, sprach in der Vergangenheit offen über ihre früheren Kämpfe, darunter auch ihre Heroinabhängigkeit. Sie gab zu, dass sie während der Hochphase der Band "alles probiert" habe. "Ich musste im Laufe der Jahre mein Verhalten ändern, und Verhalten ist sehr schwer zu ändern", reflektierte sie. Ihre Reise vom exzessiven Rock-'n'-Roll-Lifestyle hin zu einem ruhigeren Leben zeigt jedoch, dass sie diese Herausforderung erfolgreich gemeistert hat.

Debbie Harry, am 25. Juni 2023 auf dem Glastonbury Festival in England

Debbie Harry, im September 2024 bei den 11th Annual Fashion Media Awards in New York

