Debbie Harry steht festen Beziehungen skeptisch gegenüber

Debbie Harry (79), die legendäre Frontfrau von Blondie, hat in einem Interview über ihr aktuelles Liebesleben gesprochen. Die 79-Jährige gab im Gespräch mit The Times ehrlich zu, dass sie es für "nicht möglich" hält, sich in eine feste Beziehung zu begeben. Dennoch bleibt das Thema Dating für sie spannend. Auch wenn sie die Welt des Online-Datings bislang noch nicht erkundet hat, zeigt sie sich offen für neue Wege: "Ich mag allerdings die Chemie zwischen den Menschen", erklärte sie. Auf Anregung der Journalistin, eine prominentenfreundliche Dating-App wie Raya auszuprobieren, versprach Debbie sogar, diese zu testen und sich zurückzumelden, wie es verlaufen ist.

Abseits von Dating-Apps findet die "Call Me"-Sängerin aber offenbar auch im Alltag interessante Menschen. Humorvoll erzählte sie von einem "wirklich sexy" Mann, den sie kürzlich bei einem Besuch in der Gartenabteilung eines Home-Depot-Baumarkts entdeckte. "Home Depot ist der Ort, an dem ich flirte. Da gibt es einige große, starke Männer", scherzte sie. Noch offener wurde sie, als sie über ihre Entscheidung sprach, keine Kinder zu haben. Debbie ist überzeugt, dass sie keine gute Mutter gewesen wäre, und sieht dies ohne Bedauern. Sie sagte: "Es stört mich nicht. Irgendetwas in meinen Chromosomen scheint dafür einfach zu fehlen. Aber ich salutiere allen, die eine Familie großziehen."

Die New Yorker Rock-Ikone, bekannt für Hits wie "One Way or Another", ist seit Jahrzehnten eine prägende Persönlichkeit der Musikszene. Trotz ihres Alters bleibt sie aber nach wie vor neugierig und lebensfroh. "Ich mag die Art, wie sich die Welt dreht", sagte sie und erklärte, dass sie zwar nicht mehr so abenteuerlustig sei wie früher, aber noch immer interessiert daran, Neues auszuprobieren. Debbie, die in ihrer Karriere für ihren eigenständigen und oft mutigen Lebensstil gefeiert wurde, genießt also auch im höheren Alter noch das Leben in vollen Zügen.

Getty Images Debbie Harry, am 25. Juni 2023 auf dem Glastonbury Festival in England

Getty Images Debbie Harry im Dezember 2016

