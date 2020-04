Debbie Harry (74) spricht offen über ihre schwere Vergangenheit! Ende der 1960er Jahre startete die Sängerin ihre musikalische Karriere. Mit der Gründung ihrer Band "Blondie" gelang der Künstlerin 1974 der große Durchbruch. Doch der Erfolg brachte auch Schattenseiten mit sich: Die Blondine rutschte in die Drogensucht ab. In einem aktuellen Interview plaudert die US-Amerikanerin jetzt über die damalige Zeit, in der sie heroinabhängig war!

"Drogen sind eine lustige Sache", meinte Debbie im Gespräch mit ES Magazine. Während der Arbeit habe sie allerdings nie Rauschmittel konsumiert – und ihre Heroin-Abhängigkeit habe ebenfalls nicht lange angehalten. "Das, was mich davon abgehalten hat, weiterhin Drogen zu nehmen, war die Schwierigkeit, sie zu erwerben", verriet die heute 74-Jährige. Denn das Beschaffen von Heroin sei zu einer Art Vollzeitbeschäftigung geworden und damit schließlich Zeitverschwendung gewesen.

Heutzutage konzentriert sich Debbie voll und ganz auf ihre Gesundheit. Zweimal pro Woche trainiert die "The Tide Is High"-Interpretin mit einem persönlichen Coach. Und auf ihrem Speiseplan steht vor allem Rohkost.

Getty Images Debbie Harry im Juli 2018

Getty Images Debbie Harry im Dezember 2016

Getty Images Debbie Harry im September 2016



