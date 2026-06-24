Freunde Dan + Shay: So geht es Jelly Roll nach Scheidung

Das Country-Duo Dan und Shay haben sich über den Gemütszustand ihres Freundes Jelly Roll (41) inmitten seiner öffentlichkeitswirksamen Scheidung geäußert. Dan Smyers und Shay Mooney trafen den Rapper und Sänger beim Tight Ends & Friends Concert in Nashville und machten sich dabei ein eigenes Bild von ihm. Dan berichtete exklusiv gegenüber Page Six, dass es dem "Son of a Sinner"-Interpreten gut gehe: "Ich habe ihn neulich Abend getroffen, ich bin ihm über den Weg gelaufen. Er war großartig. Wir haben das Thema nicht wirklich angesprochen, aber ich freue mich für ihn."

Begeistert zeigte sich Dan auch über einen Post, den Jelly Roll zuvor auf Social Media geteilt hatte und in dem der Musiker auf seine Fitnessreise zurückblickte. "Der Post, den er gemacht hat, war unglaublich. Ich dachte: 'Verdammt, das ist mein Mann'", schwärmte er gegenüber dem Magazin. Shay wiederum lobte die Art und Weise, wie sowohl Jelly als auch seine Noch-Ehefrau Bunnie Xo mit der öffentlichen Scheidung umgehen. "Sie haben das mit Würde gemeistert. Es ist eine schwere Sache, die man sehr, sehr öffentlich durchmachen muss", sagte er gegenüber Page Six. Als verheirateter Mann wisse er, wie belastend so eine Situation sein müsse: "Wir wünschen beiden das Beste. Sie sind großartig."

Jelly Roll hatte Mitte Mai die Scheidungsunterlagen eingereicht und "unüberbrückbare Differenzen" als Grund angegeben – nach fast zehn Jahren Ehe mit Bunnie, die die beiden im August 2016 geschlossen hatten. Bei einem Konzert seiner Tournee hatte sich der 41-Jährige schließlich selbst zu der Trennung geäußert und betont, dass Bunnie seine beste Freundin bleibe und es keine Untreue gegeben habe. Das Paar hat keine gemeinsamen Kinder, plant aber trotz der Scheidung weiterhin, zusammen ein Baby zu bekommen – wie Bunnie in ihrem Podcast "Dumb Blonde" verkündete. Jelly ist bereits Vater von Tochter Bailee Ann und Sohn Noah Buddy.

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Getty Images Dan Smyers und Shay Mooney beim Spotify House während des CMA Fest 2026 in Nashville

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles