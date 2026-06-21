Jelly Roll und Bunnie Xo wollen trotz der Scheidung ein Baby

Trotz ihrer Trennung wollen Jelly Roll (41) und seine Noch-Ehefrau Bunnie Xo gemeinsam ein Kind bekommen. Das verkündete die Podcasterin jetzt in ihrem Podcast "Dumb Blonde" – und überraschte damit viele Fans, die das Paar erst kürzlich bei seiner Scheidungsankündigung schockiert hatte. Jelly hatte im vergangenen Monat nach einem eskalierenden Streit die Scheidungsunterlagen eingereicht, nachdem die beiden zehn Jahre lang verheiratet gewesen waren. Bunnie betonte jedoch, dass zwischen ihnen keine Untreue im Spiel war: "Das ist mein bester Freund. Ich liebe ihn." Und weiter: "Ihr werdet schockiert sein, das zu hören – aber wir bekommen immer noch ein Baby. Wir bekommen zusammen ein Baby."

Demnach wollen die beiden das Kind gemeinsam aufziehen, auch wenn ihre romantische Beziehung beendet ist. "Wir werden zusammen co-erziehen. Jay ist mein bester Freund. Das hier ist nicht das, was ihr denkt. Niemand hat den anderen betrogen. Es ist wirklich nur so... Wir haben unseren Zweck füreinander erfüllt, und ich freue mich darauf, mich als Single neu zu entdecken", erklärte Bunnie in ihrem Podcast. Sie fügte hinzu, sie sei "so aufgeregt, das Leben durch die Augen eines Kindes zu erleben", und dass Jay "so unglaublich nett" gewesen sei, was den gemeinsamen Babyplan angehe. Auch Jelly meldete sich zu Wort – bei einem Konzert in Saratoga Springs, New York, wandte er sich direkt an seine Fans und sagte: "Ich und meine Frau sind beste Freunde. Wir werden immer beste Freunde sein. Bunnie, ich liebe dich, Baby. Danke für diese zehn Jahre, sie waren unglaublich."

Der Weg zu dem ersehnten Kind war für die beiden bisher alles andere als einfach. Seit rund zwei Jahren unterzog sich Bunnie einer IVF-Behandlung. Im Podcast schilderte sie offen, wie belastend diese Zeit war: "Das ist eine der einsamsten, dunkelsten Reisen, auf denen man sich befinden kann." Noch schwerer wog der Verlust von insgesamt vier Embryonen – darunter auch Zwillinge, die das Paar erwartet hatte. Schon im Februar hatte Bunnie gegenüber E! News verraten, dass IVF und Leihmutterschaft mögliche Wege für sie seien, eine Familie zu gründen – und dass sie den Kinderwunsch "sehr eng an ihrer Brust" gehalten habe. Jelly hat aus früheren Beziehungen bereits zwei Kinder.

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

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