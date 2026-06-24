Nach Verlust: So erfuhr Lisa-Marie von ihrer Schwangerschaft

Lisa-Marie Schiffner (25) ist schwanger – und teilt nun auf Instagram einen besonders emotionalen Moment mit ihrer Community: den Augenblick, in dem sie es zum ersten Mal selbst erfuhr. In einem Video ist die Influencerin im Schlafanzug, früh morgens an einem Strand sitzend, zu sehen. Als ihr Blick auf das Ergebnis des Schwangerschaftstests fällt, ringt Lisa-Marie sichtlich mit den Emotionen. Zu den bewegenden Aufnahmen schreibt sie, dass sie nach einem schweren Verlust nun erneut schwanger ist und diese Situation für sie etwas ganz Besonderes bedeutet.

In der Beschreibung des Posts erklärt Lisa-Marie, unter welchen Umständen dieser Moment stattfand. Sie befand sich rund 7.000 Kilometer von ihrem Freund entfernt, auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean, mitten im Familienurlaub. "Ähnlich wie bei Trauer habe ich in diesem Moment erst einmal alle Emotionen gleichzeitig durchlebt: Freude, Angst, Überforderung, aber auch diesen unbeschreiblichen Glücksschub", schreibt sie. Ob sie das Video überhaupt veröffentlichen solle, habe sie lange abgewogen. Letztlich entschied sie sich dafür, weil sie es nach eigenen Worten liebt, so ehrlich und unverstellt wie möglich zu sein. Für sie bedeutet diese Schwangerschaft vor allem eines: Hoffnung. "Eine Schwangerschaft nach Verlust kann unglaublich herausfordernd sein. Gleichzeitig kann sie auf gewisse Weise auch heilsam sein. Sie ersetzt niemals das, was man verloren hat, aber sie schenkt einem Hoffnung", so die 25-Jährige.

Hintergrund der tiefen Emotionen ist eine Fehlgeburt, die Lisa-Marie im vergangenen Jahr erlitt. Ihr erstes Kind konnte sie nicht auf die Welt bringen – ein Erlebnis, das sie nach eigener Aussage geprägt hat. Schon vor einigen Tagen hatte Lisa-Marie ihre Community mit stimmungsvollen Babybauch-Bildern an ihrer Freude teilhaben lassen und ihr kleines Wunder als Regenbogenbaby bezeichnet. Dass sie nun auch den intimen Augenblick des ersten Tests zeigt, fügt ihrer offenen Art im Umgang mit dem Thema einen weiteren, sehr persönlichen Baustein hinzu und gibt vielen Followern, die Ähnliches erlebt haben, das Gefühl, nicht alleine zu sein.

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Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Lisa-Marie Schiffner, YouTuberin

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Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner und ihr Partner, Juni 2026

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Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Oktober 2025