Schon bald: Lisa-Marie Schiffner zieht mit Freund zusammen!

Lisa-Marie Schiffner (22) und ihr Freund wollen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen! Im September 2021 hatte die Influencerin verraten, dass sie wieder vergeben ist. Lange Zeit hielt der Social-Media-Star seinen Partner aus der Öffentlichkeit heraus, doch vor wenigen Tagen zeigte sie erstmals das Gesicht ihres Liebsten. Jetzt gewährt sie weitere Einblicke in ihre Beziehung: Lisa-Marie verrät, dass sie und ihr Freund zusammenziehen wollen!

"Wir ziehen zusammen! Neues Kapitel... gemeinsames Zuhause", verkündet die 22-Jährige überglücklich auf Instagram. Ende des Jahres wolle die YouTuberin gemeinsam mit ihrem Liebsten das Haus beziehen, dessen Bau sie im März verkündet hatte. "Es ist wunderschön, dass aus meinem Projekt nun ein 'uns' wurde und wir zusammen ein Zuhause haben", freut sich Lisa-Marie.

Bis es so weit ist, müsse das Paar noch so manche Entscheidungen in Bezug auf den Innenausbau des Hauses treffen. "Wir fühlen uns total bereit, den Schritt zu gehen. Jetzt muss nur noch etwas Zeit verfliegen und schwups sind wir zusammengezogen und starten in einen neuen Lebensabschnitt", betont Lisa-Marie.

Lisa-Marie Schiffner beim Hausbau

Lisa-Marie Schiffner mit ihrem Freund Nico Rauchenwald

Lisa-Marie Schiffner mit ihrem Partner

