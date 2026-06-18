Nach Fehlgeburt: Lisa-Marie Schiffner ist erneut schwanger

Freudige Neuigkeiten von Lisa-Marie Schiffner (25): Die Influencerin ist erneut schwanger! Am Mittwoch verkündete sie die wunderschöne Nachricht auf Instagram – mit einer Reihe stimmungsvoller Bilder, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Freund Nico auf einem Feld posiert. In einem weißen Kleid ist ihr deutlich gewachsener Babybauch gut zu erkennen. Auf den Fotos hält sie einige Ultraschallbilder in die Kamera, während Nico liebevoll ihren Bauch küsst. "Unser Regenbogenbaby hat sich auf den Weg gemacht", schreibt Lisa-Marie unter anderem zu dem Post.

In ihrem Beitrag spricht Lisa-Marie von ihrem "Regenbogenbaby" – ein Begriff, der für ein Kind steht, das nach einem Verlust zur Welt kommt. "Die ersten Monate haben wir ganz bewusst nur für uns genutzt, um Hoffnung, Zuversicht und Vorfreude Raum zu geben und Schritt für Schritt ins Vertrauen zu finden. Diese Zeit hatte ihre Höhen und Tiefen, aber all das Schöne daran überwiegt einfach in jeder Hinsicht", schreibt sie dazu. Nun wolle sie ihre Community mitnehmen und von den vergangenen Monaten erzählen: "Und jetzt wächst unser Wunder erstmal fleißig weiter." Die Freude könnte bei den beiden nicht größer sein. Zahlreiche Freunde und Fans gratulieren den werdenden Eltern unter dem Beitrag.

Dass Lisa-Marie nun ihre Schwangerschaft verkündet, ist in Hinblick auf die vergangenen Monate etwas ganz Besonderes. Im Oktober 2025 hatte Lisa-Marie ihre Community mit sehr traurigen Nachrichten erschüttert. Damals machte sie öffentlich, dass sie und Nico ein Baby erwartet hatten, es aber in der 14. Woche verloren. "Drei Monate wunderschöne Schwangerschaft, Vorfreude auf unseren neuen Lebensabschnitt als Eltern, [...] Unser großer Wunsch, eine Familie zu werden, schien in Erfüllung gegangen zu sein. Und dann kam von einem Tag auf den anderen alles anders", schrieb sie zu Fotos von ihrem Babybauch und Ultraschallbildern.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner und ihr Partner, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner und ihr Partner, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Oktober 2025