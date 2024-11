Lisa-Marie Schiffner wurde früher von ihren Lehrern gemobbt

Lisa-Marie Schiffner (23) begann mit zwölf Jahren Videos von sich auf YouTube hochzuladen – und hatte schnell Erfolg. Der Ruhm hatte aber auch Schattenseiten. In der österreichischen Sendung "Kratky sucht das Glück" verrät Lisa-Marie, dass sie deswegen in der Schule gemobbt wurde: "Teilweise waren das die Lehrer, die da sind, wenn’s dir schlecht geht, typische Vertrauenslehrer, die das dann sogar angefeuert haben. Lehrer, die während der Stunden meine Videos abgespielt haben und mit den Kindern zusammen drüber gelacht haben, während ich in der Klasse gesessen bin."

Das ist nicht spurlos an der heute 23-Jährigen vorbeigegangen. "Ich bin natürlich weinend jeden Tag heimgekommen. Ich habe das gar nicht zurückhalten können", erzählt Lisa-Marie und fügt hinzu: "Ich habe tatsächlich immer noch daran zu kämpfen." Da sie im Alltag auch von Problemen berichtet, die jeder kennt, bekommt die Influencerin aber auch viel Zuspruch. "Es ist so schön, dass Menschen merken, dass sie nicht alleine damit sind. Wenn ich das alles durchlese, dann merke auch ich, dass ich nicht alleine bin", freut sich Lisa-Marie.

Falls sich doch ein paar negative Kommentare in ihre Nachrichten verirren, habe Lisa-Marie heute einen anderen Umgang damit gefunden. "Natürlich gibt es immer Leute, die ihren Senf abgeben oder mal schlechte Laune haben, aber ich nehme das nicht persönlich", erzählte sie im Promiflash-Interiew auf der GLOW und fügte hinzu: "Ich sehe das inzwischen sehr locker, früher hat es mich mehr beschäftigt. Ich bin auch viel selbstbewusster geworden und dadurch bin ich abgehärtet."

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner im Juli 2023

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin

