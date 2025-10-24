Großer Schmerz: Lisa-Marie Schiffner hatte eine Fehlgeburt

Lisa-Marie Schiffner (24) teilt auf Instagram eine herzzerreißende Nachricht mit ihrer Community: Die Influencerin offenbart, dass sie und ihr Partner Nico ein Baby erwarteten, dieses jedoch in der 14. Woche verloren haben. In einem emotionalen Beitrag postet sie Fotos von ihrem Babybauch und Ultraschallbildern und schreibt: "Drei Monate wunderschöne Schwangerschaft, Vorfreude auf unseren neuen Lebensabschnitt als Eltern, [...] Unser großer Wunsch, eine Familie zu werden, schien in Erfüllung gegangen zu sein. Und dann kam von einem Tag auf den anderen alles anders."

Die Nachricht traf das Paar wie aus dem Nichts – ohne Vorwarnung, ohne Anzeichen. "Wir haben dich verloren. Leise, still und plötzlich war man wie in einem schlechten Film ohne Happy End", erklärt der Social-Media-Star. Sie beschreibt, wie sich ihre zuvor bunte Welt plötzlich grau anfühlte und wie sie nun Schritt für Schritt durch die Trauer gehen: "Wir müssen jetzt lernen, dass wir im kommenden April kein Baby in den Armen halten werden. Dass wir nun ein Baby im Herzen tragen und nicht an der Hand."

Lisa-Marie ist bei ihren über einer Million Followern auf Instagram nicht nur für ihren Content über Mode und Lifestyle bekannt, sondern auch für ihre Offenheit und Authentizität. Mit ihren ehrlichen Worten gewährt sie einen tiefen Einblick in eine besonders schmerzhafte Phase ihres Lebens. Sie spricht von all den Fragen, die nun offen bleiben. "Wer wärst du geworden? Wem hättest du ähnlicher gesehen, Mama oder Papa?", erklärt sie und schließt ab: "Wir hätten dich so gerne kennengelernt und dich begleitet durch das, was wir hier Leben nennen."

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffners Ultraschallbilder

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner und ihr Partner Nico Rauchenwald