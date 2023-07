Lisa-Marie Schiffner macht Freund eine süße Liebeserklärung

Lisa-Marie Schiffner (22) könnte nicht glücklicher sein. Bereits seit dem Jahr 2021 geht sie mit ihrem Partner Nico Rauchenwald durchs Leben – die Identität ihres Schatzes gab sie allerdings erst vor wenigen Wochen preis. Schon bald wagen die Influencerin und der Unternehmer den nächsten Schritt und bauen gerade ein gemeinsames Haus. Zu seinem 25. Geburtstag widmet Lisa-Marie ihrem Nico nun eine herzerwärmende Liebeserklärung.

"An diesem besonderen Tag möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um zum Ausdruck zu bringen, wie wichtig du mir wirklich bist. Du hast einen Platz in meinem Herzen, den kein anderer jemals ausfüllen könnte", schwärmt Lisa-Marie unter Pärchenbildern auf Instagram. Nico bringe Freude in ihr Leben und sei nicht nur ihr Partner, sondern auch ihr bester Freund und Seelenverwandter. "Deine Freundlichkeit, dein Mitgefühl und dein Verständnis haben meine Seele auf eine Weise berührt, die Worte kaum beschreiben können. In allen Höhen und Tiefen warst du mein Fels in der Brandung", führt die Netz-Bekanntheit weiter aus. Auch sie werde ihren Liebsten immer unterstützen.

Lisa-Marie steht nun also öffentlich zu ihrer großen Liebe – doch warum hat sie sich damit so viel Zeit gelassen? "Ich wollte, dass die Beziehung sehr gefestigt ist – ohne Social Media", erklärte sie. Der Webstar habe Nico nicht ins Rampenlicht ziehen und sich auch seiner guten Absichten sicher sein wollen. Jetzt sei sie aber froh, dass der Druck endlich von ihren Schultern ist.

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner im Juli 2023

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrem Freund

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin

