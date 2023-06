Darum zeigt Lisa-Marie Schiffner erst jetzt ihren Freund!

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Vor rund 1,5 Jahren machte Lisa-Marie Schiffner (22) öffentlich, dass sie nach der Trennung von ihrem Ex Moritz Garth (28) wieder vergeben ist. Anders als vorher entschied sich die Influencerin aber, ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Sie zeigte ihren Freund daher nie ganz. Jetzt stellte die Netz-Bekanntheit ihn aber endlich offiziell vor: Es handelt sich um den Content-Creator Nico Rauchenwald. Aber warum hielt Lisa-Marie ihren Liebsten so lange geheim?

In ihrer Instagram-Story erklärt die Fotografin, warum sie Nico erst jetzt ihren Fans gezeigt hat. "Mir ist das sehr wichtig, was ich euch erzähle. Ich wollte, dass die Beziehung sehr gefestigt ist – ohne Social Media", führt sie zum einen aus. Zum anderen sei Nico vorher keine Person des öffentlichen Lebens gewesen und sie wollte ihn nicht dort hineinziehen. Außerdem betont Lisa-Marie: "Ich brauche Vertrauen, dass mich nicht nur jemand wegen meiner Reichweite toll findet. Ich weiß ja, was ich auslösen kann."

Die Entscheidung, ihren Freund geheim zu halten, sei aber nicht immer leicht gewesen. Vor allem auch, weil viele Fans ihn immer wieder geleakt haben. "Das ist auch gar nicht so einfach, seiner Entscheidung treu zu bleiben, weil man sich so an den Pranger gestellt fühlt und plötzlich andere Leute für dich das übernehmen, was du eigentlich machen solltest, wenn du dich bereit dafür fühlst", gibt Lisa-Marie zu. Letztendlich sei sie aber glücklich über ihren Weg und sei froh, dass nun der Druck von ihren Schultern ist.

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrem geheimen Freund

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrem Freund Nico Rauchenwald

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin

