Fehlgeburt: Lisa-Marie Schiffner teilt emotionalen Einblick

Lisa-Marie Schiffner (24) hat auf Instagram bewegende und intime Einblicke in ihren Heilungsprozess nach ihrer Fehlgeburt geteilt. Die Influencerin veröffentlichte eine Reihe von Fotos, die sie in emotionalen Momenten zeigen – von ihrem Krankenhausaufenthalt bis hin zu tröstenden Umarmungen mit ihrer Familie. Mit den Bildern und begleitenden Worten schildert sie die schwierigen vergangenen Wochen und betont, wie alle Gefühle von Trauer, Erschöpfung und einem vorsichtigen Aufatmen ihren Weg geprägt haben. "Relativ schnell haben wir gemerkt, dass uns offene Kommunikation hilft. Als Paar, mit Familie, mit Freunden und seit vorgestern auch mit euch. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles navigieren möchte, ich habe keinen Plan. Aber eines weiß ich… Ich mache es auf meine Art", schrieb sie zu den Fotos.

Die vergangenen Wochen waren für Lisa-Marie geprägt von tiefgreifenden Erfahrungen und schmerzhaften Abschieden. Sie beschreibt in ihrem Post die Herausforderungen, die sowohl körperlich als auch psychisch zu spüren waren, und die Entscheidung, den Verlust öffentlich zu machen. Trotz allem richtet sich ihr Blick nach vorne: Sie wünscht sich wieder normale Routinen, kreative Auszeiten und vor allem die Kraft, langsam Stück für Stück in den Alltag zurückzufinden. Neben ihrer Familie und ihren Freunden gibt ihr besonders die digitale Community Rückhalt in dieser schwierigen Zeit.

Vor zwei Tagen wandte sich die Influencerin mit einer herzzerreißenden Botschaft an ihre Community. Lisa-Marie teilte erstmals ganz offen, dass sie und ihr Partner Nico voller Vorfreude auf ihr Baby waren und sich schon auf das gemeinsame Leben als Eltern vorbereitet hatten. "Drei Monate wunderschöne Schwangerschaft, Vorfreude auf unseren neuen Lebensabschnitt als Eltern, [...] Unser großer Wunsch, eine Familie zu werden, schien in Erfüllung gegangen zu sein. Und dann kam von einem Tag auf den anderen alles anders", schrieb sie an ihre Fans. Mit Fotos vom Babybauch und den Ultraschallbildern verdeutlichte sie, wie nah Glück und tiefer Schmerz beieinander liegen können. Die Nachricht vom plötzlichen Verlust traf das Paar völlig unerwartet – ohne Anzeichen, ohne jede Vorwarnung. "Wir haben dich verloren. Leise, still und plötzlich war man wie in einem schlechten Film ohne Happy End", brachte es die Netz-Bekanntheit auf den Punkt.

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Oktober 2025

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, Oktober 2025

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin