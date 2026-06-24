Sieben Jahre Fernbeziehung: Elisa Schattenberg ist verlobt

Freudige Nachrichten von Elisa Schattenberg (26): Die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat sich verlobt! Auf Instagram teilte sie nun die Neuigkeit mit ihren Followern und postete gleich mehrere Bilder – darunter mehrere Selfies mit ihrem Partner sowie Fotos, die ihren funkelnden Verlobungsring zeigen. Sieben Jahre lang führten die beiden eine Fernbeziehung, bevor der entscheidende Schritt folgte. Elisas Partner nennt sich im Netz Kempes Tekiela und ist professioneller Fußballspieler.

Den Beitrag begleiteten emotionale Zeilen. Elisa fasste ihre gemeinsame Zeit folgendermaßen in Worte: "In sieben Jahren Fernbeziehung, Flughäfen, Zeitzonen und unzähligen Abschieden haben wir etwas aufgebaut, das die Entfernung niemals antasten konnte. Natürlich nehme ich seinen Nachnamen an", schrieb sie dazu. Unter dem Post überschlugen sich ihre Fans mit Glückwünschen. "Ah, ich freue mich doch so! Die besten Nachrichten, die ich diese Woche erhalten habe", kommentierte eine begeisterte Followerin. Andere schrieben: "Wie toll, herzlichen Glückwunsch" und "Gibt nichts Schöneres, als diese Nachricht dieses Jahr!"

Schon im Jahr 2021 war klar: Diese Liebe hält die Distanz aus. Damals unterstützte Kempes Elisa schon während ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum (53), obwohl er in Dänemark für den Fußballverein Esbjerg fB spielte. Beim Bloggerevent "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Fashion Week erzählte Elisa im Promiflash-Interview, wie sie die Fernbeziehung am Laufen hielt: "Wir facetimen mehrmals am Tag." Und wenn es stressig wurde, dann eben später: An vollen Tagen sei das schwieriger gewesen, dann telefonierten sie abends.

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Instagram / itselisa Elisa Schattenberg und ihr Freund, Juni 2026

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Instagram / itselisa Elisa Schattenberg und ihr Freund, Juni 2026

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Imago Elisa Schattenberg bei der Kino-Preview zur 21. Staffel von Germany’s Next Topmodel im Zoo Palast, Berlin, 09.02.2026

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