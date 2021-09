Schon damals, während ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel mit Model-Mama Heidi Klum (48), wurde Elisa Schattenberg (21) von ihrem Freund Kempes Tekiela (23) unterstützt. Mittlerweile sind die beiden seit mehr als zwei Jahren zusammen. Allerdings spielt Kempes zurzeit für den Fußballverein Esbjerg fB in Dänemark. Promiflash hat Elisa beim Bloggerevent "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Fashion Week getroffen und nachgehakt, wie es in Sachen Liebe bei ihr läuft. Wie steht es um die Fernbeziehung zu Kempes?

"Wir facetimen mehrmals am Tag", verriet die 21-Jährige. An vollen Tagen sei das etwas schwieriger, dann telefonieren sie abends. "In der Regel schlafen wir sogar zusammen ein und lassen das Handy neben dem Kopfkissen. Es tut gut zu wissen, dass jemand neben dir liegt", gibt sie zu. Sie sei überrascht, dass alles trotz der Entfernung so gut klappt, weil sie eigentlich nie eine Fernbeziehung führen wollte.

Wie ernst es den beiden miteinander ist, stellte Kempes in einem früheren Interview mit Promiflash klar: "Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann möchte ich auch, dass sie die Mutter meiner Kinder wird." Die gemeinsame Zukunftsplanung sei bei den beiden schon oft Thema gewesen.

Instagram / elisaaascg "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Elisa und ihr Freund Kempes

Instagram / elisaaascg Elisa Schattenberg und Kempes Tekiela

Instagram / fabuxliz Elisa Schattenberg und ihr Freund Kempes Tekiela

