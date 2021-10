Die GNTM-Girls sind im Hochzeitsfieber! Im Juli verkündete die Germany's next Topmodel-Finalistin Romina Palm (22) überglücklich, dass ihr Freund Stefano Zarrella (30) ihr in Rom einen Heiratsantrag gemacht hat – den sie begeistert angenommen hat. Auch ihre Staffelkollegin Elisa Schattenberg (21) steckt in einer glücklichen Beziehung und freut sich schon darauf, ihren Liebsten Kempes eines Tages zu heiraten. Im Promiflash-Interview verrät Elisa jetzt, wie sie sich den Antrag ihres Freundes wünschen würde.

"Früher hab ich immer gesagt: 'Ganz romantisch, mit einem weißen Pferd am Strand.' Inzwischen kann ich gar nicht sagen, wie der perfekte Antrag aussehen soll", erklärt die Beauty beim Bloggerevent "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week. "Auf jeden Fall nichts zu Kitschiges, aber auch nicht zu langweilig – also es sollte jetzt nicht zu Hause auf der Couch sein, sondern schon was Schönes." Was für die Blondine ebenfalls feststeht: "Ich würde ihn niemals fragen! Obwohl es eigentlich egal ist, wer von beiden den Antrag macht – aber ich kann mir das bei mir nicht vorstellen. Ich möchte das eben traditionell."

Klingt ja ganz so, als hätte Elisa sich schon viele Gedanken zu dem Thema gemacht! Was glaubt sie denn, wie lange es noch dauert, bis Kempes ihr einen Verlobungsring an den Finger steckt? "Jede Frau wartet natürlich auf den Antrag und den Ring, aber wir lassen uns damit noch viel Zeit", stellt die Influencerin gegenüber Promiflash klar. Der Grund: Ihr Partner lebt aktuell in Dänemark. "Ich glaube, erst mal ist es wichtig, dass man vielleicht zusammenzieht... Vielleicht dann in zwei Jahren, wenn er zurückkommt – heiraten und Babys machen."

Instagram / fabuxliz Elisa Schattenberg und ihr Freund Kempes Tekiela

Instagram / fabuxliz Elisa Schattenberg, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / kempestekiela Kempes Tekiela und Elisa Schattenberg im Februar 2021 in Luxemburg

