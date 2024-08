Ana Martinović gewährt Fans Einblick in ihre Hochzeitsfeier

Ana Martinović und ihr Freund haben erneut die Hochzeitsglocken läuten lassen! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Tomislav haben sich vor wenigen Stunden inmitten ihrer Freunde und Familie erneut das Jawort gegeben. Auf ihrem Instagram-Account gewährte sie ihren Fans einen Einblick in ihre Hochzeitsfeier im kroatischen Zagreb. Unter anderem zeigt die TV-Bekanntheit in ihrer Story zahlreiche Videos und Schnappschüsse vom ersten gemeinsamen Tanz mit ihrem Ehemann. In einem mit Perlen besetzten Brautkleid tanzen das Model und der Bräutigam im Schneefall und von Feuerwerk umgeben eng umschlungen miteinander. Doch auch Party mit all ihren Gästen war angesagt. Darunter befanden sich unter anderem ihre ehemaligen Mitstreiterinnen Dascha Carriero (24) und Elisa Schattenberg (24).

Anfang Juni hatten sich das Model und Tomislav bereits standesamtlich getraut. Diesen besonderen Tag hält Ana in ihrem Instagram-Story-Highlight "Civil Wedding" fest. Schon damals hatte sie sich in ein weißes Brautkleid gehüllt und mit einem Strauß aus weißen Blüten für die Erinnerungsfotos posiert. "Meine perfekte standesamtliche Hochzeit mit meinem perfekten Bräutigam", fasste die Beauty den ereignisreichen Tag zusammen.

Die Frage aller Fragen stellte Tomislav der Blondine im vergangenen September. Die freudige Botschaft verkündete Ana anschließend in Form eines gemeinsamen Urlaubsfotos, auf dem sie Tomislav freudestrahlend anlächelt und stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hält. "Ich habe Ja gesagt", kommentierte sie ihren Beitrag.

Instagram / anamartinovicx Ana Martinović mit ihren Freundinnen bei ihrer Hochzeit in Kroatien, August 2024

Instagram / anamartinovicx Ana Martinović und ihr Verlobter im Jahr 2023

