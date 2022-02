Die neue Germany's next Topmodel-Staffel ist endlich in vollem Gange – das entgeht natürlich auch den ehemaligen Kandidatinnen nicht. Für Promiflash werfen Elisa Schattenberg (21), Klaudia Giez (25) und Co. schon einen Blick auf die neue Staffel und kommen zu unterschiedlichen Schlüssen. Elisa findet: "GNTM, es ist einfach so, ist nicht mehr so das, was es früher mal war." Die Blondine findet, dass es mittlerweile mehr um Reality-TV als ums wahre Modelbusiness geht.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de