Taylor Swift und Travis feiern endlich ihr Red-Carpet-Debüt

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) schritten zum ersten Mal gemeinsam über den roten Teppich und sorgten damit für Begeisterung bei ihren Fans – das zeigt ein neuer Schnappschuss, der von Travis' Tight End University Account auf Instagram geteilt wurde. Die Sängerin und der Footballstar erschienen zur Eröffnung seines Tight End University Events in Nashville, Tennessee, und feierten damit ihr Red-Carpet-Debüt als Paar. Vor den blitzenden Kameras präsentierten sich die beiden Arm in Arm. Besonders dabei: Die Blondine und ihr Freund sind seit Ende 2023 zusammen und ließen die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Moment werden.

Ein Video zeigt das Paar in Slow Motion beim Betreten des Events – ein Anblick, der für Swifties und Football-Fans gleichermaßen zum Highlight wurde. Mit ihrer lässigen, aber glamourösen Erscheinung zogen sie alle Blicke auf sich. Das Event selbst markiert einen wichtigen Moment in Travis' Karriere, doch der Auftritt mit Taylor stellte diesen für viele beinahe in den Schatten. Die Anhänger der beiden feiern diesen Meilenstein lautstark in den sozialen Medien.

Ihre Beziehung sorgt seit jeher für Schlagzeilen und Spekulationen. Anfang des Jahres kursierten Gerüchte, das Paar könnte heimlich geheiratet haben, nachdem sie auf einer Hochzeitseinladung als "Taylor und Travis Kelce" zusammen genannt wurden. Bislang haben beide Stars jedoch keine Hinweise auf eine mögliche Eheschließung gegeben und sich zum Stand ihrer Beziehung eher wortkarg gezeigt.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024