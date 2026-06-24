WM-Aus: Bruder Keven gibt Nico Schlotterbeck nun diesen Tipp

WM-Schock für Nico Schlotterbeck (26): Der Verteidiger von Borussia Dortmund hat sich bei der WM-Partie des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandanriss zugezogen und fällt für den Rest des Turniers aus. Sein älterer Bruder Keven Schlotterbeck stand kurz darauf in Toronto als Experte für MagentaTV vor den Kameras und sprach mit Moderatorin Laura Wontorra (37) nicht nur über die Begegnung Portugal gegen Usbekistan, sondern auch über die bittere Verletzung. Der Profi des FC Augsburg machte dabei deutlich, wie sehr der Ausfall des Nationalspielers die gesamte Familie trifft – und verriet, mit welchem besonderen Tipp er Nico jetzt durch die schwere Zeit helfen möchte.

Im Gespräch nannte Keven die Diagnose einen echten Einschnitt für den frisch verletzten Abwehrmann und für den ganzen Schlotterbeck-Clan. "Es heißt weitermachen, Krone richten und da durchgehen", sagte der Augsburger und erklärte, dass für Nico nun mehrere Monate Pause im Raum stehen. Die Familie hätte ihn gerne weiter im Stadion angefeuert, doch nun müsse sich der Dortmunder neu sortieren. Um ihn nicht in Grübeleien versinken zu lassen, hält der Bruder per Handy Kontakt, schreibt ihm regelmäßig Nachrichten und versucht, ihn mit leichten Themen auf andere Gedanken zu bringen. Als besondere Idee legte Keven Nico einen Trip nach New York ans Herz – die Metropole solle ihm zeigen, "weil es etwas ganz Besonderes ist", dass es auch abseits des Rasens eindrucksvolle Erlebnisse gibt. Aktuell bleibt der Nationalspieler aber zunächst noch in Winston-Salem, wo er nach dem Turnier-Aus einige Tage seine DFB-Kollegen von außen unterstützt.

Dass Nico den Rückschlag im Stillen verarbeitet, zeigte sich bereits kurz nach Bekanntwerden der Diagnose: Der Dortmunder Verteidiger meldete sich damals auf Instagram zu Wort und machte deutlich, dass er noch keine ausführlichen Worte zu dem Vorfall finden möchte. Gleichzeitig nutzte er seinen Post, um der Mannschaft den Rücken zu stärken und die deutschen Fans zu mobilisieren. Auf den Zusammenhalt im Team setzt auch sein Bruder große Hoffnung: "Genauso glaube ich, dass die Jungs für ihn da sind und ihm mal auf die Schulter klopfen, wenn er es braucht. Der Fußball ist hart", sagte Keven bei MagentaTV.

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Getty Images Nico Schlotterbeck, Fußballspieler

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Imago Nico Schlotterbeck jubelt nach seinem Tor zum 2:1 für Deutschland gegen Curacao bei der WM 2026 im NRG Stadium in Houston

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Imago Keven Schlotterbeck, Bruder von Nico Schlotterbeck