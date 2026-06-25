Trotz Aus: Nico Schlotterbeck kommt mit Spezialschuh zur WM

Obwohl er in dieser WM kein Spiel mehr bestreiten kann, hat Nico Schlotterbeck (26) die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Weg nach New York begleitet. Der Innenverteidiger, der sich beim Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste eine Innenbandverletzung zugezogen hatte, reiste trotz seiner Verletzung mit dem DFB-Team an den nächsten Spielort – und das mit einem Spezialschuh, der ihm Halt geben soll. Offizielle Bilder, die auf X zu finden sind, belegen, dass der Borussia-Dortmund-Profi die Strapazen auf sich nimmt und weiterhin an der Seite seiner Mannschaft ist.

Das DFB-Team trifft am Donnerstagabend in East Rutherford auf Ecuador. Für Deutschland steht das Weiterkommen bereits fest – die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat die Gruppe bereits als Sieger abgeschlossen und geht ohne Druck in die Partie. Für Ecuador hingegen geht es um alles: Nur mit einem Sieg können die Südamerikaner noch die K.o.-Phase erreichen. Nico selbst wird dem Team auf dem Platz nicht mehr helfen können.

Vor wenigen Tagen meldete sich Nico dann erstmals selbst bei seinen Fans. Auf Instagram schrieb er: "Hi Fans, ich brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen. Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben." Trotzdem machte er klar, worauf es jetzt ankommt. "Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen. Danke für euer Verständnis", schrieb Nico.

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Getty Images Nico Schlotterbeck, Fußballspieler

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Getty Images Nico Schlotterbeck jubelt über sein Tor für Deutschland gegen Curaçao bei der WM 2026 in Houston