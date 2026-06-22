Verletzt: Nico Schlotterbeck muss auf weitere WM verzichten

Es ist ein herber Rückschlag für Nico Schlotterbeck (26) und die deutsche Nationalmannschaft: Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund hat sich im zweiten WM-Spiel Deutschlands gegen die Elfenbeinküste einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen und muss die Weltmeisterschaft in den USA vorzeitig beenden. Wie der DFB nun offiziell bestätigte, wird der Sportler mehrere Monate ausfallen. Deutschland hatte das Spiel in Toronto mit 2:1 gewonnen, doch der Verletzungsausfall des Abwehrspielers überschattete den Sieg deutlich.

Nico wurde in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf mit Amad Diallo angeschlagen ausgewechselt. Zunächst wurde er mit Eis behandelt, dann kam er noch einmal zurück – ehe Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ihn endgültig vom Platz nahm. Bereits nach dem Spiel hatte der Coach im ZDF-Interview Schlimmes befürchtet: "Er muss morgen ins MRT. Es sieht auf jeden Fall nicht ganz so gut aus – leider." Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Als voraussichtlicher Ersatz in der Startelf gilt Antonio Rüdiger (33) von Real Madrid, der sich eigentlich auf eine WM in der zweiten Reihe eingestellt hatte. Experte Thomas Müller (36) betonte bei MagentaTV, was dem Team nun fehlt: "Er hat die Qualität mit dem linken Fuß im Spielaufbau, diese Verlagerungsqualität können wir nicht eins zu eins ersetzen." Nicos Stärke in der Offensive bei Standardsituationen beherrsche Antonio laut Thomas allerdings auch.

Als weitere Optionen für die Innenverteidigung stehen Waldemar Anton und Malick Thiaw bereit. Trotz des Ausfalls bleibt Nico vorerst beim Team in den USA. Privat dürfte er in dieser schwierigen Zeit auf starken Rückhalt zählen können. Mit seiner Frau Sabrina ist der Fußballprofi bereits seit 2020 zusammen. Das Paar heiratete standesamtlich in der Winterpause 2024 in seinem Geburtsort Waiblingen in Baden-Württemberg, ehe im Sommer eine große Hochzeitsfeier auf Mallorca folgte. Gemeinsam haben die beiden inzwischen zwei Kinder: einen rund zweieinhalb Jahre alten Sohn sowie ein Neugeborenes – Berichten zufolge ein Mädchen. Sabrina war Nico auch in die USA gefolgt und zeigte sich dort im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft mit Babytrage und dem Neugeborenen. Details zu Geburtsdatum oder Name des Kindes sind bisher nicht bekannt.

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Getty Images Nico Schlotterbeck, Fußballspieler

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Getty Images Julian Nagelsmann spricht bei der Kaderbekanntgabe der DFB-Elf für die WM 2026 in Frankfurt am Main

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Getty Images Thomas Müller und Antonio Rüdiger, Fußballer

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