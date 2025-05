Nico Schlotterbeck und seine Sabrina heiraten auf Mallorca

Nico Schlotterbeck (25) plant eine unvergessliche Feier: Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund wird laut Berichten von Bild Ende Mai auf Mallorca seine große Hochzeitsparty geben. Bereits Anfang des Jahres hatte der Sportler seiner Frau Sabrina bei einer standesamtlichen Zeremonie in seinem Geburtsort Waiblingen das Jawort gegeben. Die beiden sind Eltern eines gemeinsamen Kindes. Die Feier auf der spanischen Insel soll jetzt der krönende Abschluss ihrer Eheschließung werden.

Während privat die Korken knallen, laufen auch beruflich Gespräche für eine rosige Zukunft. Der Nationalspieler, der sich in den Reihen des BVB schnell als Leistungsträger etabliert hat, steht kurz vor der Vertragsverlängerung. Nach Informationen des Boulevardblatts planen die Verantwortlichen, Nico ein neues Fünfjahresangebot zu unterbreiten. Dabei soll sein Gehalt von bisher fünf auf satte zehn Millionen Euro jährlich steigen. Dieser Schritt honoriert seine starken Leistungen, auch wenn er aktuell wegen eines Meniskusrisses pausieren muss. Der Heilungsprozess verläuft reibungslos und Nico hat bereits mit Teilen seines Reha-Programms begonnen.

Privat wie beruflich läuft es für Nico in den vergangenen Jahren super. Im November 2023 krönten der Kicker und seine Liebste ihr Glück mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. "Nico ist in dieser Woche Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch auch an deine Freundin", verkündete BVB-Boss Hans-Joachim Watzke damals auf einer Pressekonferenz. Seine kleine Familie hält Nico weitestgehend von der Öffentlichkeit fern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nico Schlotterbeck, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Nico Schlotterbeck, Fußballspieler

Anzeige Anzeige