Nico Schlotterbecks niedliche Geste für seine Frau nach Sieg

Bei der Fußball-WM hat Nico Schlotterbeck (26) Deutschland im Spiel gegen Curaçao mit einem Kopfball zum 2:1 in Führung gebracht – und seinen Jubel anschließend einer ganz bestimmten Person gewidmet. Nachdem der DFB-Star im voll besetzten Stadion zunächst ausgelassen jubelt und seinen Bizeps in Richtung Fans anspannt, richtet er seinen Blick plötzlich suchend auf die Tribüne. Als er findet, wen er sucht, formt Nico mit beiden Händen ein Herz – ein eindeutiger Gruß an seine Frau Sabrina, die das Spiel live im Stadion verfolgt.

Die schöne Brünette sitzt an diesem Abend nicht allein in den Rängen: An ihrer Seite feuern auch Nicos Bruder Keven und Papa Marc den Nationalspieler an. Die Unterstützung von der Familie scheint zu wirken – der Treffer und der emotionale Jubel gehören zu den Highlights der Partie.

Nico und Sabrina sind schon seit Längerem ein Team. 2025 gaben sich die beiden auf Mallorca das Jawort, nachdem sie zuvor bereits standesamtlich geheiratet hatten. Inzwischen sind sie Eltern von zwei Kindern, das zweite kam erst vor Kurzem zur Welt. Öffentliche Auftritte des Paares sind selten, weshalb solche Einblicke in ihr Familienleben kaum vorkommen. Gerade deshalb bekam Nicos Herz-Geste nach dem Tor noch einmal eine besonders persönliche Note.

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Getty Images Nico Schlotterbeck jubelt über sein Tor für Deutschland gegen Curaçao bei der WM 2026 in Houston

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Imago Nico Schlotterbeck jubelt nach seinem Tor zum 2:1 für Deutschland gegen Curacao bei der WM 2026 im NRG Stadium in Houston

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Getty Images Joshua Kimmich, Robin Gosens und Nico Schlotterbeck, Oktober 2024