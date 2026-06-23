"Brauche Zeit": Nico Schlotterbeck meldet sich nach WM-Aus

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck (26) hat sich nach seinem verletzungsbedingten WM-Aus erstmals bei seinen Fans gemeldet. Der Innenverteidiger wandte sich nun mit einem persönlichen Statement auf Instagram an die Öffentlichkeit und machte dabei deutlich, dass er zunächst keine ausführlichen Worte zu dem Vorfall finden möchte: "Hi Fans, ich brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen. Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben." Trotzdem nutzte der Defensivspieler seinen Post, um der Mannschaft den Rücken zu stärken und die deutschen Fans zu mobilisieren.

Nicos Appell an die Unterstützer der Nationalelf war dabei eindeutig: "Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen. Danke für euer Verständnis", schrieb er auf der Plattform. Der Post löste eine Welle der Solidarität aus – zahlreiche prominente Persönlichkeiten meldeten sich in den Kommentaren. Thomas Müller (36) kommentierte mit den Worten "Starkes Statement.", Antonio Rüdiger (33) schrieb "Gute Besserung, Bro." und Sänger Johannes Oerding (44) hinterließ ein "Nur das Beste."

Hintergrund des emotionalen Posts ist ein schwerer Schicksalsschlag für den 26-Jährigen: Beim zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste in Toronto zog sich Nico einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu. Deutschland gewann die Partie zwar mit 2:1, doch der Ausfall des Abwehrspielers von Borussia Dortmund trübte die Freude über den Sieg erheblich. Der DFB bestätigte offiziell, dass der Verteidiger mehrere Monate ausfallen wird – ein WM-Einsatz ist damit endgültig vom Tisch.

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Getty Images Nico Schlotterbeck jubelt über sein Tor für Deutschland gegen Curaçao bei der WM 2026 in Houston

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Getty Images Nico Schlotterbeck, Fußballspieler

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Getty Images Joshua Kimmich, Robin Gosens und Nico Schlotterbeck, Oktober 2024