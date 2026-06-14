Ari-Grande-Konzert: Kim Kardashian und Emma Roberts feiern

Kim Kardashian (45) ließ es jetzt in Los Angeles ordentlich krachen: Am Samstagabend tauchte die Realityqueen zum Konzert von Ariana Grandes (32) "Eternal Sunshine"-Tour in der Crypto.com Arena auf und brachte zwei bekannte Gesichter mit. An ihrer Seite feierten ihre Freundin und ehemalige Assistentin Stephanie Shepherd sowie die Schauspielerin Emma Roberts (35). In ihren Instagram-Storys teilte Kim anschließend mehrere Clips von der Show und richtete dabei sogar eine besonders liebevolle Botschaft an Ariana.

Zu einem Video der Sängerin schrieb Kim kurz und knapp: "Mein Baby" und markierte Ariana dazu mit einem rosa Herz-Emoji. Kurz darauf postete die Realityikone ein weiteres Video, in dem sie gemeinsam mit Stephanie und Emma laut zum Song "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" mitsang. Das Konzert dürfte vor allem für Kim und Emma ein gelungenes Wiedersehen gewesen sein. Die beiden standen bereits gemeinsam für American Horror Story vor der Kamera und scheinen sich auch abseits des Sets bestens zu verstehen.

Spannend ist der Konzertbesuch auch wegen einer privaten Verbindung aus der Vergangenheit: Kim war vor einigen Jahren mit Pete Davidson (32) liiert, der zuvor mit Ariana Grande verlobt gewesen war. Allerdings waren die Kardashians schon zuvor große Fans von Ariana: Kims Mutter Kris Jenner (70) hatte 2019 sogar einen Auftritt in ihrem Musikvideo zu "Thank U, Next". Es scheint also keine Spannungen zwischen den Lagern zu geben. Selbst Pete äußerte sich kürzlich öffentlich zu seiner Ex Kim und nannte sie "übermenschlich".

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Stephanie Shepherd und Emma Roberts

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ActionPress Kim Kardashian und Emma Roberts in "American Horror Story"

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Getty Images Ariana Grande im Januar 2026

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