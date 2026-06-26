Ana de Armas zieht im Luxusurlaub alle Blicke auf sich

Ana de Armas (38) gönnt sich gerade eine Auszeit in der Sonne – und nimmt ihre Fans auf Instagram mit. Die kubanisch-amerikanische Schauspielerin postete jetzt eine Bilderreihe aus ihrem Luxusurlaub, auf der sie ihre Figur im knappen gemusterten Bikini zur Schau stellt. Am Pool posiert sie dabei mit einem flauschigen weißen Hund, entspannt neben dem kristallklaren Wasser und lächelt auf einem strahlenden Selfie direkt in die Kamera. Ihren Post versah sie schlicht mit einigen Emojis – einer Welle, einem Regenbogen, einer Palme, einer Sonne und einem Cocktailglas.

Neben den Poolfotos im Bikini gibt es auf der Bilderreihe noch mehr zu sehen. In weiteren Schnappschüssen trägt Ana ein knappes rotes Bralette-Set mit Hotpants und einem blauen Bandana und mixt dabei Cocktails. Auch Fotos mit Freunden sind dabei. Die Kommentarspalte lief schnell über: Bewunderer hinterließen auf Spanisch und Englisch begeisterte Nachrichten. "So viel Schönheit an einem Ort", schrieb einer. "Reines Glück", kommentierte ein anderer.

Nach einer Auszeit in der Schweiz nutzt die Schauspielerin nun auch den Sommer für ein paar entspannte Tage. Lange wird die Pause allerdings nicht dauern: Zuletzt wurde bekannt, dass sie gemeinsam mit Kate Hudson (47) in dem Erotikthriller "Palm Grove" zu sehen sein wird, berichtet das Magazin OK!. Der Film spielt in einem exklusiven Viertel in Miami und dreht sich um eine Frau, die das Doppelleben ihres Mannes aufdeckt. Regie führt Kornél Mundruczó. Gleichzeitig steht Ana für die Apple TV+-Serie "Safe Houses" vor der Kamera, für die noch kein Starttermin feststeht.

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Imago Ana de Armas bei den Golden Globes 2026

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Instagram / ana_d_armas Schauspielerin Ana de Armas im knappen Bikini und ihr Hund genießen den Urlaub am Pool.

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Instagram / ana_d_armas Ana de Armas mixt mit ihren Freundinnen Cocktails.