Hat die Oscar-Nominierung Ana de Armas' Karriere verändert?

Ana de Armas (37) zeigte sich beim Red Sea International Film Festival reflektiert über ihre Oscar-Nominierung für ihre Rolle als Marilyn Monroe (†36) in dem Film "Blond". Die Schauspielerin, die als erste Kubanerin überhaupt für den Preis als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert war, erklärte jedoch, dass die prestigeträchtige Anerkennung keine größere Veränderung in den Angeboten mit sich gebracht habe. "Manche Leute haben das Gefühl, es sei ein Zufall gewesen, als hätte ich es irgendwie geschafft. Es gibt immer noch dieses Gefühl, mich irgendwie wieder beweisen zu müssen", verriet sie gegenüber Variety. Dennoch betonte sie ihren eigenständigen Ansatz, sich bewusst die Projekte auszusuchen, die ihr am Herzen liegen, anstatt auf vorgeschlagene Rollen zu warten.

Im Gespräch blickte Ana auf die riskante "Blond"-Entscheidung zurück. "Ich verstehe das", sagte sie über die anfängliche Skepsis. "Eine Kubanerin, die Marilyn Monroe spielt, ist schon ungewöhnlich. Ich hatte eine Woche Zeit, mich allein vorzubereiten, und mein Akzent war eine Katastrophe", ergänzte sie. Dennoch habe Regisseur Andrew Dominik (58) zehn Jahre lang gecastet und schließlich nur mit ihr drehen wollen. "Es ist das Beängstigendste, was ich je gemacht habe. Es war eine wunderschöne, genussvolle Tortur", so Ana.

Nach den intensiven Dreharbeiten für "Blond", bei denen sie nur kurze Zeit hatte, sich die komplexe Rolle der Marilyn anzueignen, stürzte sich Ana innerhalb von 48 Stunden in ihre nächste Herausforderung: ihre Rolle als Paloma in "Keine Zeit zu sterben". Sie erinnert sich daran, dass es unmittelbar nach dem Ende von "Blonde" seltsam war, sich direkt in einen der glamourösen James Bond-Charaktere zu versetzen. "Man sieht ein bisschen Marilyn in Paloma", erklärte sie rückblickend. Nachdem Ana dieses Jahr die Premiere ihres Films "Ballerina" mit Keanu Reeves (61) feierte, wird sie bei ihrem nächsten Projekt erneut an der Seite hochkarätiger Kollegen wie Benicio Del Toro und Cameron Diaz (53) in dem Filmprojekt "Reenactment" zu sehen sein, dessen Dreharbeiten laut Deadline im Januar in Los Angeles beginnen sollen.

Getty Images Ana de Armas, September 2025

Imago Adrien Brody und Ana de Armas in einer Szene aus "Blonde"

Getty Images Keanu Reeves und Ana de Armas bei der "Ballerina"-Premiere in London, Mai 2025