Nur Freunde? Ana de Armas verbringt Zeit mit neuem Mann

Ana de Armas (37) wurde kürzlich in Los Angeles mit einem neuen Begleiter gesichtet. Die Schauspielerin hat laut Berichten vor Kurzem ihre Beziehung mit Tom Cruise (63) beendet und war beim Einkaufen von Wohnaccessoires unterwegs – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Mit dabei: Marcelo Valente, ein Partner bei der Risikokapitalfirma Babel Ventures. Die beiden besuchten ein Einrichtungsgeschäft, inspizierten Tapeten und tauschten während ihres Spaziergangs lockere Worte aus. Auch Anas Hund begleitete sie auf diesem entspannten Ausflug, während Marcelo zeitweise das Steuer eines Land Rovers übernahm, mit Ana auf dem Beifahrersitz.

Ob zwischen Ana und Marcelo mehr als nur Freundschaft wächst, ist nicht bekannt. Die beiden wurden bereits zuvor zusammen gesehen, unter anderem bei einem Konzert von Dua Lipa (30) in Los Angeles – ein Moment, den die 37-Jährige auf Instagram teilte. Nach dem Ende ihrer Beziehung zu Tom soll die Schauspielerin allerdings noch etwas enttäuscht über das Jahr sein, sich jedoch mit aller Kraft ihrem Alltag widmen. Mit Tom scheint sie weiterhin ein gutes Verhältnis zu pflegen, da die beiden Berichten zufolge für das gemeinsame Filmprojekt "Deeper" in Kontakt bleiben.

Noch vor wenigen Tagen sorgten Gerüchte um Ben Affleck (53) für Aufsehen, der nach Anas Trennung von Tom offenbar wieder Hoffnung auf eine Annäherung schöpfte. Ein Insider verriet gegenüber OK!: "Ben ist überglücklich, dass Ana wieder Single ist. Er hat schon eine Weile darüber nachgedacht, sich bei ihr zu melden, und jetzt scheint der perfekte Zeitpunkt zu sein. Er hat eigentlich nie aufgehört, an sie zu denken." Bereits im März hatte ein Vertrauter der Daily Mail erzählt: "Er wünschte, er könnte zurückgehen und es anders machen, aber das kann er nicht. Es ist jetzt zu spät, aber Ben hat großen Respekt vor Ana. Er hofft, dass sie findet, was sie will, und eine Familie gründet. Er findet, sie ist eine unglaubliche Frau."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juni 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Ben Affleck mit seiner Freundin Ana de Armas und den Hunden im April 2020

Anzeige