Ana de Armas genießt ihren Urlaub am Schweizer See

Hollywood trifft Schweizer Idylle: Ana de Armas (38) verbringt ihre Sommerferien derzeit in Weggis am Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz. Die kubanisch-spanische Schauspielerin gewährt ihren Fans auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen ihres Urlaubs – und der hat es in sich. Zu sehen sind türkisblaues Wasser, ein malerisch leuchtender Bürgenstock im Abendrot sowie eine Schwanenfamilie am Sandstrand. Die 38-Jährige scheint die Ruhe am See sichtlich zu genießen.

Wie die Bilder zeigen, logiert Ana im Hotel Chenot in Weggis. Ihr Ferienprogramm ist dabei alles andere als eintönig: Neben ausgedehnten Jogging-Runden nimmt sie sich auch Zeit, einfach die Seele baumeln zu lassen. Mal sitzt sie in einem schwarzen Jäckchen am Ufer, mal beobachtet sie ein Kursschiff, das gemächlich über den See gleitet, wie 20 Minuten berichtet.

Der Vierwaldstättersee zieht regelmäßig Hollywoodstars in seinen Bann. Im vergangenen Sommer urlaubte beispielsweise Halle Berry (59) in einem Hotel im nahe gelegenen Vitznau – und erlebte dabei einen kleinen Zwischenfall: Beim Tanzen im Hotelzimmer rutschte der Schauspielerin fast das Bikini-Unterteil weg. Ana selbst ist dem breiten Publikum vor allem als Bond-Girl im jüngsten Teil der Agentenreihe sowie aus dem John-Wick-Spinoff und als Ex von Tom Cruise bekannt.

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Imago Ana de Armas bei den Golden Globes 2026

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Instagram / ana_d_armas Ana de Armas am See

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Getty Images Ana de Armas bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026

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