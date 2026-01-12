Ana de Armas und Jacob Elordi vertraut bei Golden Globes

Bei den diesjährigen Golden Globes in Beverly Hills stahl vor allem ein Duo allen die Show: Ana de Armas (37) und Jacob Elordi (28). Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sie vertraut miteinander lachten, sich unterhielten und sogar kurz Händchen hielten. Beide sind seit Kurzem offiziell wieder Single und wirkten sichtlich entspannt miteinander. Die Vertrautheit zwischen den beiden lässt Fans nun spekulieren: Könnte hier mehr als Freundschaft im Spiel sein?

Jacob ging trotz zweier Nominierungen leer aus, strahlte aber neben Ana, die in einer funkelnden schwarzen Robe mit tiefem Ausschnitt und Beinschlitz auftauchte. Die beiden kennen sich bereits seit den Dreharbeiten zum Erotikthriller "Deep Water", der 2022 erschien. Damals stand für die Kubanerin jedoch Co-Star Ben Affleck (53) im Fokus, mit dem sie eine Beziehung führte. Später folgte eine Romanze mit Tom Cruise (63), die laut US Weekly nach rund neun Monaten im Oktober endete.

Auch Jacob hat in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen in Sachen Liebe gesorgt: Dem Euphoria-Darsteller wurden Dates mit Zendaya Coleman (29) nach einem gemeinsamen Griechenland-Urlaub nachgesagt, danach war er offiziell mit Model Kaia Gerber (24) liiert. Zuletzt führte er eine On-off-Beziehung mit Influencerin Olivia Jade Giannulli (26), die laut People im Oktober endgültig beendet wurde. Während sein Aufeinandertreffen mit Ana bei den Golden Globes nun für reichlich Gesprächsstoff sorgt, bleibt abzuwarten, ob sich zwischen den beiden vielleicht eine Liebesgeschichte entwickelt.

Collage: Imago, Imago Collage: Ana de Armas und Jacob Elordi

Getty Images Tom Cruise in New York City, Mai 2025

IMAGO / Future Image Olivia Jade Giannulli, März 2025