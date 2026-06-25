Urlaub: Ana de Armas zeigt ihr süßes neues Tattoo

Strahlende Sommerstimmung bei Ana de Armas (38): Die Schauspielerin hat auf Instagram Einblicke in ihren Urlaub mit Freunden geteilt – und dabei nicht nur ihren durchtrainierten Körper in Szene gesetzt, sondern auch ein brandneues Tattoo präsentiert. In einem braunen gemusterten Triangel-Bikini posierte die Kubanerin entspannt am Pool und kuschelte dabei mit ihrem Malteser Elvis. Ein weiterer Schnappschuss zeigt sie in einem roten Zweiteiler mit Boyshorts und weißen Kanten, dazu trug Ana ein blaues Bandana im Haar – lässiger Strandlook perfekt.

Das eigentliche Highlight war jedoch ein kleines Detail am Körper: Ana zeigte auf einem der Bilder ein winziges Herz-Tattoo auf ihrem linken Knöchel, das sie sich passend mit einer engen Freundin stechen ließ. Neben den Aufnahmen vom Pool waren in den Bildern auch ihre beiden Hunde Elvis und Salsa zu sehen, die den Urlaub offenbar ebenfalls in vollen Zügen genossen, wie das Magazin Hello! berichtet.

Tattoos sind für Ana kein Neuland. Die Schauspielerin trägt bereits ein Halbmond-Tattoo an ihrem Handgelenk und hatte gegenüber The Hook verraten, sich in Zukunft noch weitere stechen lassen zu wollen. Ihr durchtrainierter Körper ist dabei das Ergebnis harter Arbeit: Für ihre Actionrollen absolviert sie intensive Trainingseinheiten, die sie gegenüber dem Magazin Vogue UK so beschrieben hat: "Ich muss mich für Actionfilme mit wirklich intensiver körperlicher Arbeit, Training und Choreografie vorbereiten. Ich mache das von 9 bis 14 Uhr, und dann bekomme ich eine Pause." Beim Essen hält sie es jedoch entspannt: "Ich bin nicht sehr diszipliniert bei Diäten", sagte sie dem Magazin People. "Im Allgemeinen tue ich, was mich im Leben glücklich macht – und Essen macht mich ziemlich glücklich!"

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Instagram / ana_d_armas Ana de Armas im Urlaub

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Instagram / ana_d_armas Ana de Armas zeigt ihr süßes neues Tattoo

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Instagram / ana_d_armas Ana de Armas mixt mit ihren Freundinnen Cocktails.