Neue Details: Ana soll Beziehung zu Tom Cruise beendet haben

Ana de Armas (37) und Tom Cruise (63) sollen ihre kurze Romanze vorerst beendet haben. Die Schauspielerin soll laut einem Bericht von Us Weekly die Entscheidung getroffen haben, da ihr das hohe Tempo der Beziehung unangenehm wurde. Trotz einer "unverkennbaren Chemie" zwischen den beiden und der Aussage eines Insiders, dass sie Tom immer noch sehr schätze, entschied sich Ana dafür, einen Schritt zurückzutreten. Die beiden Schauspieler wollen dennoch Freunde bleiben, wie ein Nahestehender erklärte: "Tom und Ana sind vorerst getrennt, aber sie werden sehen, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln." Erste Gerüchte über eine mögliche Romanze kamen im Februar auf, nachdem sie gemeinsam für ihren Film "Deeper" trainiert hatten.

Die Verbindung zwischen Ana und Tom begann angeblich während intensiver Proben für aufwendige Unterwasserszenen des Films. Zu dieser Zeit verbrachten sie viel Zeit miteinander, zunächst auf professioneller Ebene, bevor sich die Gemeinsamkeiten entwickelten. Laut einem Insider sei Tom regelrecht fasziniert von Ana gewesen und habe die Beziehung gepusht: "Die Dinge gingen schnell voran und sie fühlte sich etwas unwohl damit, wie schnell alles ging." Letztendlich seien sie zu der Erkenntnis gekommen, dass sie ein rein berufliches Verhältnis beibehalten sollten, um ihre Zusammenarbeit nicht zu gefährden.

Abseits der Schlagzeilen sind beide für ihre Disziplin am Set bekannt, was sich auch in der gemeinsamen Trainingsphase zeigte. Ana, die mit Rollen von "Knives Out" bis "Ballerina" internationale Aufmerksamkeit gewann, sucht in Pausen gern den Rückzug mit engen Freundinnen und teilt privat wenig aus ihrem Alltag. Tom, der früher mit seinen Ehen zu Mimi Rogers (69), Nicole Kidman (58) und Katie Holmes (46) regelmäßig für Schlagzeilen sorgte, gilt als jemand, der bei Projekten Nähe über die Arbeit entstehen lässt, aber Privatleben und Dreharbeiten strikt ordnet. Zuletzt wurden die beiden im Sommer noch gemeinsam gesehen, bevor die Priorität wieder klar auf dem Dreh und einem respektvollen Miteinander lag.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ana de Armas und Tom Cruise

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas bei der "Eden"-Premiere im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas, März 2025