Ana de Armas und Sebastian Stan begeistern in Polit-Thriller

Hollywood-Schauspielerin Ana de Armas (38) und Marvel-Star Sebastian Stan (43) werden gemeinsam den Polit-Thriller "Impunity" anführen. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, sicherte sich die kubanisch-spanische Schauspielerin damit eine der Hauptrollen in dem neuen Spionagefilm. An ihrer Seite steht Sebastian Stan, der einem breiten Publikum vor allem als Bucky Barnes aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt ist. Regie übernimmt der chilenische Filmemacher Felipe Gálvez. Gedreht wird in Chile, Spanien und Großbritannien.

"Impunity" spielt in den 1990er-Jahren und dreht sich um die Verhaftung des chilenischen Diktators Augusto Pinochet, der fast zwei Jahrzehnte an der Macht war und sich nach seinem Rücktritt mit Terrorismus- und Völkermordvorwürfen konfrontiert sah. Der Film basiert auf dem Buch "38 Londres Street: On Impunity, Pinochet in England, and a Nazi in Patagonia" von Philippe Sands. Im Mittelpunkt stehen eine chilenische Gesandte und ein Söldner einer NGO, die in eine Verschwörung rund um den Prozess gegen Pinochet hineingezogen werden. Regisseur Felipe Gálvez hatte bereits 2023 bei den Filmfestspielen in Cannes mit seinem ersten Spielfilm "Colonos" auf sich aufmerksam gemacht.

Sowohl Ana als auch Sebastian blicken auf beeindruckende jüngere Karrierestationen zurück: Die Schauspielerin erhielt für ihre Darstellung von Marilyn Monroe (†36) im Film "Blond" eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Sebastian durfte sich 2025 ebenfalls über eine Oscar-Nominierung freuen – für seine Verkörperung von Donald Trump (79) in "The Apprentice". Für Ana ist "Impunity" nach ihrem Auftritt als Paloma im James-Bond-Film "No Time To Die" und der Hauptrolle im "John Wick"-Spinoff "Ballerina" ein weiteres actionlastiges Projekt, das sie nun mit einem politisch-historischen Hintergrund verbindet.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ana de Armas und Sebastian Stan

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Getty Images Ana de Armas, März 2025

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Getty Images Sebastian Stan im September 2024