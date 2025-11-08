Nach Liebes-Aus: Ben Affleck hofft auf zweite Chance mit Ana

Ben Affleck (53) soll Gerüchten zufolge alles daran setzen, seine frühere Beziehung mit Schauspielkollegin Ana de Armas (37) wieder aufleben zu lassen. Insider berichten, dass der Schauspieler nach ihrer Trennung von Hollywood-Star Tom Cruise (63) neue Hoffnung schöpft und entschlossen ist, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Die beiden hatten sich 2020 kennengelernt und galten während des Lockdowns als eines der bekanntesten Promi-Paare. Ihre Beziehung scheiterte Anfang 2021, da ihre Lebensentwürfe zu unterschiedlich gewesen sein sollen.

Nachdem Ana sich von Tom getrennt hat, scheinen alte Gefühle bei Ben wieder hochgekommen zu sein. Er sei begeistert, dass Ana wieder Single ist, und soll Freunden gegenüber geäußert haben, dass ihre Verbindung etwas Einzigartiges gewesen sei. "Ben ist überglücklich, dass Ana wieder Single ist. Er hat schon eine Weile darüber nachgedacht, sich bei ihr zu melden, und jetzt scheint der perfekte Zeitpunkt zu sein. Er hat eigentlich nie aufgehört, an sie zu denken. Selbst als er mit Jennifer Lopez zusammen war, hat er erzählt, wie großartig Ana war. Ihre Verbindung war elektrisierend – so etwas hat er seitdem mit niemandem mehr erlebt", verrät der Insider, wie Ok! berichtet.

Schon im März dieses Jahres war deutlich geworden, wie sehr Ben die Zeit mit der Schauspielerin vermisste. Damals verriet ein Insider gegenüber Daily Mail: "Er wünschte, er könnte zurückgehen und es anders machen, aber das kann er nicht. Es ist jetzt zu spät, aber Ben hat großen Respekt vor Ana. Er hofft, dass sie findet, was sie will, und eine Familie gründet. Er findet, sie ist eine unglaubliche Frau." Die beiden waren während der Pandemie beinahe unzertrennlich gewesen und hatten sich gemeinsam mit seinen Kindern in Los Angeles abgeschottet. Selbst Jennifer Garner (53) hatte damals anerkannt, wie gut Ana in die Familie gepasst hatte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ben Affleck und Ana de Armas

Getty Images Ana de Armas bei der Berliner Premiere von "Ballerina", Mai 2025

IMAGO / NurPhoto Ben Affleck, Schauspieler