Nach Abschied: Norman Reedus schwärmt von "The Walking Dead"

Norman Reedus (57) nimmt nach rund 16 Jahren Abschied von einer Rolle, mit der ihn Millionen Serienfans verbinden: Der Schauspieler hat sich jetzt auf Instagram emotional zu seinem Ende im "The Walking Dead"-Universum geäußert. Nachdem Staffel 4 von "The Walking Dead: Daryl Dixon" bereits seit November 2025 abgedreht ist, blickt Norman nun auf die letzten Folgen zurück. Der Star meldete sich nach einem Offroad-Trip aus der Mongolei bei seinen Followern und machte deutlich, wie viel ihm die finale Zeit am Set mit seinem Team bedeutet hat. Für den Herbst 2026 ist der Start der Abschiedsstaffel geplant, in Deutschland soll sie über MagentaTV zu sehen sein.

In seinem Instagram-Post schilderte Norman, wie schwer ihm der Blick auf die Bilder vom letzten Drehtag gefallen ist. "Jetzt, wo ich aus der Mongolei zurück bin, gehe ich endlich die Fotos aus der letzten Episode durch. Es fiel mir wirklich schwer, auch nur eines davon zu löschen", schrieb er auf der Plattform. Außerdem betonte er, dass die Zuschauer eine ganz besondere Abschlussstaffel erwarten dürften. "Das ist das beste Team, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe", schwärmte er und ergänzte, dass die harte Arbeit und das Herzblut in den neuen Folgen deutlich zu spüren sein würden. Schon jetzt steht fest: Staffel 4 wird zugleich das große Finale des Spin-offs um Daryl Dixon.

Für Norman ist das Ende der Serie auch persönlich ein besonderer Einschnitt. Seine Figur Daryl Dixon gehörte über viele Jahre zu den prägenden Gesichtern des Zombie-Universums und war für viele Zuschauer eine der beliebtesten Rollen der gesamten Reihe. Der Schauspieler stand in insgesamt 148 Episoden von "The Walking Dead" sowie in 26 Folgen von "The Walking Dead: Daryl Dixon" vor der Kamera. Abseits des Sets hält Norman sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist aber, dass der Schauspieler Vater von zwei Kindern ist und seit Jahren zu den markantesten Gesichtern der Reihe zählt.

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Getty Images Norman Reedus bei der Paris Fashion Week

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Getty Images Norman Reedus bei der Comic-Con in San Diego: Auftritt beim Panel zu "The Walking Dead: Daryl Dixon"

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Getty Images Cast und Crew von "The Walking Dead"