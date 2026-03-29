Norman Reedus enthüllt: So nervös war er bei Daryls Romanze

Norman Reedus (57) hat über seine Rolle als Daryl Dixon in der Serie "The Walking Dead" gesprochen und dabei offenbart, dass er lange gegen eine Liebesgeschichte für seine Figur gekämpft hat. Der Schauspieler hatte sich von Beginn an dafür eingesetzt, dass Daryl nicht in eine romantische Beziehung verstrickt wird. Doch in der zehnten Staffel der erfolgreichen Zombieserie passierte genau das: In der Folge "Findet mich" bekam der Fanliebling eine zärtliche Romanze mit der Figur Leah Shaw, gespielt von Lynn Collins. Die Episode zeigte laut moviepilot, was Daryl in den fünf Jahren zwischen Ricks Verschwinden und dem großen Zeitsprung erlebt hatte – und wie er an seinen Hund gekommen war.

Gegenüber Entertainment Weekly sprach Norman im Jahr 2021 nach der Ausstrahlung der Folge über seine Nervosität bei den Dreharbeiten. "Ich war super nervös. Und bei solchen Sachen weiß man nie, was einen erwartet. Ich wollte Daryl also einfach treu bleiben", erklärte er. Der Schauspieler fühlte sich offenbar von der Entwicklung überrumpelt und hatte Bedenken, wie sich die Liebesgeschichte auf die weitere Darstellung seiner Figur auswirken würde. Besonders schwierig sei die Situation gewesen, weil die Dreharbeiten während der Corona-Pandemie unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfanden. "Es war so eine Art Idee, die vor mir aufs Papier gebracht wurde, bevor ich davon wusste, und ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte", verriet Norman. Durch die Pandemie sei dann alles mit Volldampf vorangetrieben worden, obwohl er viele Fragen gehabt habe.

Die Romanze zwischen Daryl und Leah hielt aber nicht lange an. Ab der elften Staffel wurde Leah Teil der bösen Reapers und stieg dort zur skrupellosen Anführerin auf. Am Ende wurde sie ausgerechnet von Daryl erschossen, als sie sich an Maggie für den Tod ihrer Gruppenmitglieder rächen wollte. Norman hatte seiner Figur Daryl über die Jahre so viel Persönlichkeit verliehen, dass sich dieser früh zum großen Fanliebling der Serie entwickelte. Vor der Romanze in Staffel zehn konnte Daryls Figur durchaus als asexuell oder aromantisch gelesen werden – auch der Serienschöpfer hatte entsprechende Andeutungen gemacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Norman Reedus beim Photocall zur Global Premiere von "The Walking Dead: Daryl Dixon" Staffel 3 im Callao Cinema in Madrid

Anzeige Anzeige

Getty Images Norman Reedus, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Norman Reedus bei seinem Walk-of-Fame-Stern